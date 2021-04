„Cizinec byl obviněn ze zločinu loupeže, za což mu hrozí trest od dvou do deseti let,“ konstatoval jihlavský státní zástupce Ivo Novák.

V úterý 30. března pak byl Okresním soudem v Jihlavě vzat do vazby. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že by se mohl vyhýbat trestnímu stíhání a uprchnout ze země. Rozhodnutí je pravomocné. Obviněný ani státní zástupce si proti němu nepodali stížnost. Na soud bude čekat v brněnské vazební věznici, kam byl bezprostředně po skončení soudu eskortován.

„Obviněný u vazebního zasedání popřel, že by se přepadení dopustil. Tvrdí, že v té době na místě nebyl. Proti němu ale svědčí výpovědi svědků i kamerové záznamy,“ uvedl Novák s tím, že kriminalisté vyhodnocují další důležité stopy včetně biologických.

Přepadení se odehrálo loni ve čtvrtek 27. srpna kolem páté hodiny ráno. Maskovaný muž vešel do prodejny, kde obsluze pohrozil s nožem v ruce a chtěl peníze. Vyděšená žena za pultem mu ze strachu o život dala, co chtěl. Podle informací Deníku to bylo 128 tisíc korun. Obsluha čerpací stanice zraněna nebyla. Lupič, kterého zachytila bezpečnostní kamera, z místa utekl. Na sobě měl černou mikinu, světlé rifle, kšiltovku světle hnědé barvy a byl maskovaný černým šátkem. I přes maskovaní ho ale svědci poznali.

Kriminalisté po muži intenzivně pátrali. Pod zjištění Deníku, ale muž bezprostředně po přepadení opustil republiku. V polovině ledna po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. To mohli policisté odvolat až po sobotním zadržení. Muž se celou dobu skrýval ve své vlasti. Do České republiky přicestoval autem před několika dny kvůli přepisu auta. Ze země chtěl zpátky na Ukrajinu odletět z pražského letiště. To se mu nepodařilo a skončil v policejních poutech.