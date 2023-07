V závěrečné řeči žalobce navrhl, aby soud polenského podnikatele poslal do vězení. Trestní sazba od pěti do dvanácti let totiž umožňuje uložení mírnějšího trestu jen za mimořádných okolností. „Zda si podám odvolání ještě zvážím. Musím si nejprve přečíst písemné odůvodnění rozsudku,“ podotkl Adam, který si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Obdobně se zachoval i obžalovaný. Rozsudek tak není pravomocný. Pokud odvolání padne, bude se kauzou zabývat ještě Vrchní soud v Olomouci. Podnikateli tak stále hrozí i nepodmíněný trest.

Událost se stala loni 4. dubna dopoledne ve firemní kanceláři. Dvaapadesátiletý podnikatel podle obžaloby vydíral čtyřicetiletého zaměstnance kvůli majetkovému vyrovnání. Když poškozený odmítl úpis podepsat, obviněný podnikatel měl na poškozeného začít útočit nožem a zranit ho. „Útok byl veden větší silou,“ upozornil v obžalobě Adam.

To ale obžalovaný odmítá. Poškozený se útoku, který měl směřovat na horní část těla včetně hlavy, částečně ubránil. Přesto neunikl několika poraněním, oděrkám a pohmožděninám a jedné řezné ráně na ruce. Oba muži se ale měli přetahovat i o klíče. Není tak vyloučené, že se mohl muž zranit o ně.

Rosendorfský nakonec skončil ve vazbě mimo jiné kvůli možnému ovlivňování svědků. Nyní je stíhán na svobodě. Z vězení byl propuštěn před několika měsíci.

Soud nakonec podnikatele uznal vinným z vydírání, a kromě tříletého podmíněně odloženého trestu mu dal i půlmilionový peněžitý trest. Soud tím částečně kompenzoval uložení mírnějšího trestu.

Mezi podnikatelem a jeho zaměstnancem nešlo o jediný konflikt. Kvůli nevyřešeným sporům se střetli už v minulosti. Rosendorfský už jednou poškozeného v minulosti napadl. Stalo se to na podzim 2007 v jednom z polenských barů. V roce 2009 za to soud Rosendorfského uznal vinným z výtržnictví. Soud nakonec od potrestání upustil.