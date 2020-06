Když soudce Jiří Večeřa ze Žďáru nad Sázavou vynesl verdikt nad Evou Martinkovou ze Štěpánova nad Svratkou, obžalovanou z bezmála dvoumilionového podvodu, neskrývala žena dojetí a slzy. Byla si totiž moc dobře vědoma, že podmíněný trest je zřejmě poslední milosrdenství, kterého se jí od zdejších soudů dostalo.

Eva Martinková totiž neměla problémy se zákonem v souvislosti s podvody a zpronevěrami peněz poprvé. Za poslední čin, kdy od listopadu 2018 do září 2019 jako finanční poradkyně Modré pyramidy připravila sedm klientů o peníze z jejich stavebního spoření, ji už reálně hrozilo vězení. Celkem si podvodem přišla na 1,3 milionu korun. Loni v září se ještě pokusila ukrást více než 680 tisíc korun dalšímu klientovi, ale spořitelna na podvod přišla a peníze už nepřevedla.

„Podvod spočíval v tom, že obžalovaná zajišťovala pro poškozené ukončení jejich smluv, přičemž bez jejich vědomí a souhlasu odesílala stavební spořitelně formuláře k ukončení smlouvy a jejich jménem si peníze nechala posílat na účet svůj, svého syna a dalšího známého,“ popsal soudce Jiří Večeřa. Peníze si pak nechávala pro vlastní potřebu a na splácení dluhů.

„Vím, že to byla chyba, ale řešila jsme tím finanční problémy. Především šlo o dluhy z podnikání. Kdybych mohla vrátit čas, tak bych to udělala, ale bohužel to nejde,“ řekla u sudu Martinková a ke všemu se přiznala. Podle ní většina klientů chtěla peníze i nadále využít ke spoření, proto si myslela, že jim nebudou hned chybět.

„Šlo o klasické vytloukání klínu, klínem,“ poznamenal soudce Večeřa.

Ve spojení s lítostí a snahou dluhy splatit, se nakonec soud nad obžalovanou slitoval a poté, co ji uznal vinou ze zločinu podvodu ji dal tři roky s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod dohledem úřadů a musí vyvinout maximální snahu dluhy splatit.

Martinková v současné době podniká v dopravě. Rozsudek není pravomocný, protože státní zástupce chtěl, aby soud podvodnici poslal do vězení. Případem by se tak ještě mohl zabývat Krajský soud v Brně.