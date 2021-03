Stání zástupce Jan Kadlec během hlavního líčení v úterý 10. března zkonstatoval, že jiný, než nepodmíněný trest v jejím případě nepřichází v úvahu.

„Pro obžalovanou navrhuji dva samostatné tresty. V prvním případě dva a ve druhém tři až čtyři roky ve věznici s ostrahou,“ konstatoval v závěrečné řeči žalobce Kadlec.

Volfové hrozí v krajním případě dokonce až osm let. Podle obžaloby v době, kdy byla v insolvenčním řízení a oddlužení, záměrně takzvaně odkláněla od roku 2009 do roku 2013 miliony korun za nejrůznější zprostředkovatelské činnosti na bankovní účet svého otce. Ten byl v té době po mozkové mrtvici. Podle žalobce to byla ale obžalovaná, která prováděla finanční transakce na tomto účtu. Otec by toho nebyl schopen. Na věřitele se tak nedostalo. To, co měla vydělat, šlo na její osobní potřeby. Celková škoda se podle obžaloby pohybuje mezi třemi až čtyřmi miliony korun.

Kromě toho je žena obžalovaná z úvěrového podvodu. Od roku 2010 do roku 2015 měla za svého otce, na něhož brala dávky na péči, sjednat kolem dvaceti úvěrů, půjček, a hypotéku za víc než dva miliony korun. „V žádostech uváděla nepravdivé údaje,“ konstatoval žalobce Kadlec.

Volfová v úterý u soudu v závěrečné řeči řekla, že je jí všeho líto. „Kdyby byla tehdy situace jiná, tak by se to nestalo,“ řekla na závěr.

Podle jejího obhájce není pochyb, že se skutky staly a vina je na obžalované. Na soud se snažil zapůsobit tím, že Volfová byla v situaci, kdy vytloukala klín klínem a část peněz využila na splátky nejrůznějších dluhů. U některých skutků se mu nelíbí přísná právní kvalifikace. Přestože řekl, že rozhodnutí o trestu nechá na soudu, podmínka by se mu zdála přiléhavější.

Žalobce naopak apeloval na to, že ze strany obžalované šlo o dlouhodobé a plánované jednání.

Soud nakonec hlavní líčení kvůli složitosti kauzy odročil na příští týden. S největší pravděpodobností by měl padnout rozsudek. Volfová avizovala, že k soudu nepřijde a souhlasila, aby se líčení konalo v její nepřítomnosti.