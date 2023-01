Čtveřici obviněných a jedné právnické osobě hrozí u soudu v Havlíčkově Brodě až osm let vězení a zákaz činnosti. „Celková suma za byt byla asi dva a půl milionu korun. Platili jsme to na čtyřikrát. Nejprve rezervační zálohu deset procent, pak zálohu a doplatek. Vše šlo přes účet až na částku jednoho milionu korun, kterou jsme dali makléři na jeho žádost v hotovosti,“ popsal v pondělí 30. ledna jeden ze svědků u havlíčkobrodského soudu.

Problém byl v tom, že makléř nevydal kupujícímu doklad o převzetí vysoké částky. „Tvrdil, že částka bude zahrnuta v kupní smlouvě, což se nakonec nestalo,“ uvedl svědek. Kupující tak podle smlouvy koupil byt zhruba za jeden a půl milionu. Milion v hotovosti pak podle obžaloby skončil v kapse makléře.

„Milion jsem vybral v bance. Mám na to samozřejmě doklad. V obálce jsem peníze osobně předal panu Poulovi. Ten je vzal a hodil je na pohovku za sebe, jako kdyby neměly žádnou hodnotu. Mělo mi to už tehdy přijít divné. Člověk na to střádá celý život, je to strašné,“ svěřil se soudkyni Kateřině Kerbrové poškozený svědek. Jeho zkušenost je o to horší, že byt kupoval s přítelkyní, která Poula učila na základní škole, proto mu důvěřoval. Obdobný zážitek mají další nejméně čtyři poškození. Některým makléř sepsal dodatek ke smlouvě na kupní cenu, ale opět do ní podle obžaloby nezahrnul zálohu, kterou od kupujících dostal v hotovosti.

Bytový důmv Havlíčkově ulici

Obviněnými z trestných činů krádeže, legalizace výnosů z trestné činnosti a poškození věřitele jsou Vlasta Dočkalová, Roman Dočkal, Milan Poul, Martin Tůma a jako právnická osoba firma Development HB, s.r.o. Dočkal, který přišel k soudu sám, odmítl pro Deník kauzu komentovat. Ostatní se z jednání omluvili. Podle žalobce všichni obžalovaní jakoukoli vinu odmítají.

Kauza se týká výstavby nového bytového domu v Havlíčkově ulici zhruba před pěti lety. „Většina bytů byla prodávána za tržní cenu. Část pak byla prodána značně pod cenou. Rozdíl byl hrazen v hotovosti mimo smlouvu. Jednalo se o milionové částky,“ uvedl státní zástupce Kamil Milič.

Peníze v hotovosti podle svědků inkasoval Poul. Dočkalová jako jednatelka pak vybírala další peníze z bankomatu společnosti Development HB. Ty měly být použity na jiné účely. Poškozenými v trestním řízení jsou stavební firma, která nedostala asi tři miliony korun za práci, a bývalý společník ve firmě. Ten měl přijít asi o sedm milionů korun. Okradení majitele bytů podali samostatnou žalobu. „Současně s trestním stíháním u soudu probíhá mimo jiné insolvenční řízení, v němž poškození uplatňují své pohledávky,“ podotkl Milič.

Většina lidí, kteří si nové byty v Havlíčkově ulici koupili, má podle žalobce jistotu vlastnictví. Ostatní však musí počkat. O vlastnictví by měl definitivně rozhodnout insolvenční soud. „V mezidobí došlo i k vydražení několika bytů, které byly zablokovány policií,“ upozornil Milič.

Soud v pondělí vyslechl dvanáct svědků. Hlavní líčení bude pokračovat v březnu přehráváním policejních odposlechů. Strany řízení pak mají deset dní na předložení nových návrhů na dokazování.