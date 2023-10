Poté, co šokovanému řidiči Rumun ukradl auto, ujížděl z Jihlavy po silnici 602 směrem na Pelhřimov. Jenže to ho začala sledovat policejní hlídka. U Opatova se otočil a mířil zpět do Jihlavy. Celou cestu dál popíjel, a před policisty ujížděl vysokou rychlostí. „Byla to velmi nebezpečná jízda, při níž mohlo několikrát dojít ke kolizi s jinými auty. Navíc v té době pršelo,“ upozornil žalobce Novák.

VIDEO: Policejní honička

Zdroj: poskytla PČR

U kruhového objezdu Jihlava, Kostelec, Hubenov policisté šíleného řidiče zastavili pomocí speciálního pásu, který autu poškodil pneumatiky. Cizinec poté skončil ve vazbě.

Přestože Florescu osudný den řádil jako smyslu zbavený, u soudu se ke všemu přiznal a projevil nad svým chováním lítost. Soud ho nakonec poslal do vězení na čtyři roky. Kromě toho dostal pětiletý zákaz řízení a vyhoštění ze země na pět let. Rozsudek je pravomocný. Florescu trest přijal a odvolání se vzdal.

Mohlo by vás také zajímat: Policejní honička přes Vysočinu: zdrogovaná Švédka převážela migranty

Zdroj: Celní úřad pro Kraj Vysočina