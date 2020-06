Zastavení jakéhokoliv vozidla policejní hlídkou je ovšem v souladu s předpisy. „Pokud se někomu postup policistů nezdá, má možnost se se stížností obrátit na kontrolní orgány policie. Každopádně policejní hlídka si může vybrat k silniční kontrole vozidlo, jaké uzná za vhodné. Policisté zřejmě měli nějaký důvod vozidlo zastavit, a proto jej podrobili silniční kontrole,“ vysvětluje postup policistů vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Kateřina se musela následně podrobit testu na alkohol. „Ten byl negativní. Pak přišel test na drogy. Vzali mi stěr potu z čela. Měla jsem pak osm minut počkat, než bude výsledek. Po osmi minutách pro mě policisté přišli, že si mám ihned vystoupit z auta. A že je můj test pozitivní na kokain, amfetamin a metanfetamin. Ptala jsem se, co to je, vůbec jsem to slovo neznala. Já ani nepiji, natož abych brala drogy,“ pokračuje ve svém příběhu Kateřina.

„Bylo to šílené. Navíc to bylo v době koronavirové pandemie a já musela s policisty na další testy do nemocnice,“ dodává.

Tříhodinové vyšetření

Mladou ženu čekaly tři hodiny napětí. „Nejprve mě policisté vzali na stanici, kde sepsali protokol. Poté jsme jeli na vyšetření do novoměstské nemocnice. Tam mi vzali krev a musela jsem absolvovat řadu dalších testů. Musela jsem se dotknout prstem nosu, sledovat prst lékařky, projít se rovně a udělat holubičku. Věděla jsem, že v sobě nic nemám, že jsem čistá. Ale byla jsem ve stresu, takže ne všechno dopadlo dokonale,“ říká dnes už s úsměvem mladá žena.

O svém údajném prohřešku se navíc dozvěděla hned druhý den z tisku. „Začaly mi chodit esemesky od známých, kteří mě ve zprávě poznali podle typu auta. Jsem z vesnice, každý mě tu zná. A bylo tam napsané, že jsem řídila pod vlivem drog. To mě opravdu rozčílilo,“ netají se rozhořčením Kateřina.

Policejní mluvčí si ale nemyslí, že by ve zprávě bylo něco uvedeno špatně. „Policie České republiky o své činnosti pravidelně informuje podle zákonných pravidel. Ctíme ochranu osobnosti, neposkytujeme žádné údaje, kterými bychom se dotkli práv a zájmů třetích osob. Nezveřejňujeme nic konkrétního. Jestli se v tom dotyčná poznala, to už nemůžeme ovlivnit,“ konstatuje Čírtková.

Strohý dopis

Nicméně příběh mladé řidičky měl své pokračování. Nejprve byla dopisem vyrozuměna o tom, kdo bude dělat rozbor její krve. A po třech týdnech od zastavení policejní hlídkou jí přišel další dopis. Plný paragrafů a strohých úředních vyjádření. V něm jí bylo sděleno, že v době, kdy ji policejní hlídka zastavila, nebyla pod vlivem drog, že není důvod k zahájení řízení o přestupku, a že věc byla odložena. „Jak je vůbec možné, že policejní testy vyšly pozitivně a já jsem musela tím vším projít?," ptá se mladá žena.

„Policie České republiky využívá testy DrugWipe 5, které patří k nejrozšířeněji používaným testům v rámci Evropy, a to díky jednoduché manipulaci a spolehlivosti výsledku. Je ale potřeba upozornit, že se na místě kontroly jedná pouze o orientační test, na základě kterého se provádí v případě pozitivního výsledku odborné lékařské vyšetření. Výsledek orientačního vyšetření na místě může ovlivnit například konzumace některých léků. Jak již však bylo uvedeno, jedná se o orientační test, který je následně buď potvrzen nebo vyvrácen odborným lékařským vyšetřením,“ zní vysvětlení z Policejního prezidia České republiky.

„Obecně jsou kontroly na jiné návykové látky náročnější, než kontroly na zákaz konzumace alkoholu, a to vzhledem k jednoduchosti detekce etanolu a složitosti detekce různých návykových látek v jednotlivých tělních tekutinách kontrolované osoby,“ vysvětluje Ondřej Moravčík z policejního prezidia.

Bohužel na nespolehlivost testů mohou někteří řidiči doplatit. Praxe je taková, že při podezření na jízdu pod vlivem drog odeberou policisté řidiči řidičský průkaz. Ten je mu vrácen až poté, co testy prokážou jeho nevinu. Pokud jde například o řidiče z povolání, může to mít dopad na jeho zaměstnání. „U mě to trvalo tři týdny. Pak přišel jen strohý dopis. Žádná omluva za stres, kterým jsem musela projít,“ stěžuje si mladá žena.

Nespolehlivost testů ale může mít i druhou stránku. Může se stát, že testy neprokážou drogy ani tam, kde to je na místě. „V praxi mohou nastat i situace, kdy je orientační test negativní a osoba jeví známky ovlivnění. V takovém případě následuje výzva, aby se osoba podrobila odbornému lékařskému vyšetření. Důvod je jednoduchý, existuje celá řada zakázaných látek, ale testy, které používáme detekují pouze pět nejčastěji zastoupených,“ podotýká Ondřej Moravčík.