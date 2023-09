Při nočním zásahu chytili vysočinští policisté muže, který v Jihlavě vařil drogy. Spolu s ním dopadli i dalšího muže a ženu, kteří od něho drogy kupovali a prodávali dál. V noci z pondělí 18. září na úterý zadrželi muže a ženu na různých místech v Havlíčkově Brodě a Brně. Zákroky probíhaly v zábavním podniku, v bytě, na ulici a autobusovém nádraží.

Kriminalisté provedli tři domovní prohlídky v bytech v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě. Prohledali i dvě garáže v Jihlavě. Zajistili předměty a chemikálie sloužící k výrobě drog, krystalickou látku a také finanční hotovost. | Foto: Policie ČR

Sedmačtyřicetiletý muž je obviněn z toho, že přibližně od poloviny loňského roku vyráběl na různých místech v Jihlavě, například v garážích, pervitin. „Vyrobil řádově několik stovek gramů drogy, kterou následně distribuoval. Pervitin od něho nakupovali zbývající zadržení. Drogy jim poskytl v desítkách případů. Pervitin zbývající dva obvinění využívali jak pro sebe, tak k dalšímu prodeji, a to na Jihlavsku a Ostravsku,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté vyšetřují sérii vloupání do zaparkovaných aut v Telči

Obviněný sedmačtyřicetiletý muž byl již v minulosti několikrát soudně trestán, i za drogy. „Navíc řídil vozidlo, i když má soudem uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do roku 2030,“ doplnila mluvčí. Soudně trestáni byli v minulosti i zbývající dva obvinění. Druhý z mužů dokonce byl kvůli drogám ve vězení do začátku minulého roku.

Obviněným mužům hrozí, že skončí za mřížemi až na deset let. Žena může být potrestána až pětiletým vězením.