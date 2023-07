Drogového dealera dopadla policie na Vysočině. Muž z Jihlavska vozil drogy z Prahy do Jihlavy k další distribuci. Při zátahu ještě vyhodil z auta balíček s třiceti gramy pervitinu. Hrozí mu až desetiletý trest.

Kriminalisté jihlavského územního odboru objasnili závažnou drogovou trestnou činnost muže, který přivážel do Jihlavy pervitin k další distribuci. | Foto: Policie ČR

Zadržet drogového dealera se policistům podařilo v pondělí třetího července, když odpoledne přijel do Jihlavy. Při zásahu ještě posádka vozidla vyhodila ven balíček z krystalickou látkou - pervitinem.

Třiatřicetiletý muž byl v minulosti opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, mimo jiné spojenou s drogami, kvůli kterým si odpykával trest ve věznici, odkud byl podmínečně propuštěn vloni v létě se zkušební dobou až do roku 2027.

Od letošního dubna měl dealer také úředně zakázáno řídit motorová vozidla, a to až do podzimu příštího roku. Za trestnou činnost hrozí obviněnému trest odnětí svobody od dvou do deseti let.