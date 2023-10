Policie pátrá po bratrech Mertilíkových z Jihlavska, konkrétně jde o Damiána Dobroslava a Dariuse Radovana. Jejich celá jména, fotografie i popis figurují v celostátní policejní databázi pohřešovaných osob už od 13. září. Prvně jmenovanému chlapci je třináct let. Jeho mladšímu bratrovi bude 22. října dvanáct.

Policie pátrá po bratrech Mertilíkových z Jihlavska. | Foto: Policie ČR

„Obě děti hledáme, protože na základě rozhodnutí okresního soudu mají být umístěny do speciálního zařízení,“ řekla Deníku policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Kde se chlapci nachází, je tak zatím pro policii záhadou. Server Novinky napsal, že děti ukrývá jejich matka, která má být údajně vyznavačkou některé z náboženských sekt. O odebrání bratrů podle Novinek rozhodl jihlavský okresní soud poté, co se děti dostaly do vleklého konfliktu svých rodičů, navíc přestaly chodit do školy na část vyučování a bez omluvy.

Podle dokumentů, s nimiž se mohl server seznámit, se matka stala součástí skupiny, která neuznává rozdělení Československa a tvrdí, že Česká republika je jen soukromá korporace. O odebrání dětí rozhodl soud na základě návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a chlapci měli jít na tři měsíce do krizového centra.

Chlapci přestali do školy chodit na předmět, který zahrnuje přírodní a společenské vědy. „Matka jim neumožňuje komplexně se vzdělávat a svobodně získávat běžně dostupné informace. Tím se dopouští nejzávažnějších zásahů do práv svých synů, což ji v tuto chvíli činí zcela nezpůsobilou řádné péče. Omezování dětí v přijímání komplexního vzdělání a běžně dostupných informací zasahuje do nejzákladnějších práv nezletilých. Cenzura běžných informací či vzdělávání je zcela nepřípustná nejen v podání státu, ale i v podání rodiče,“ zmiňují Novinky verdikt soudu.

Úředníci se za asistence policie pokusili děti odebrat matce už v červnu. Ta jim ale odmítla otevřít. Protože údajně hrozilo ze strany matky a jejího partnera násilné jednání, odešli úředníci s nepořízenou. „Soudní vykonavatelka se tehdy rozhodla, že v zájmu dětí bude lepší, když děti neodebere,“ vysvětlila pro Deník předsedkyně jihlavského soudu Martina Chlupáčková.

Další pokus o odebrání dětí učinili úředníci o měsíc později, chlapci už v bytě ale nebyli. „Tato věc je stále živá, proto se k ní nemůžeme vyjadřovat, abychom neohrozili další postup,“ podotkla Chlupáčková.

Podle ní je rozhodnutí o odebrání dětí extrémní případ, který musí mít pádný důvod.

„V opatrovnických věcech se setkáváme s tím, že lidé odmítají rozhodnutí soudu respektovat zhruba v deseti procentech. Odebrání dětí z jejich péče je ale extrémní případ, to se často nestává,“ dodala Chlupáčková.