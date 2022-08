Policie na Jihlavsku aktuálně pátrá po třiačtyřiceti hledaných mužích a ženách. Ve srovnání s ostatními okresy na Vysočině je to největší počet. Mezi dlouhodobě hledanými figuruje například Pavel Vorlický z Jihlavy odsouzený za mnohamilionové podvody. Soudy i policie po něm marně pátrají sedmnáct let.

Unesený kuchař z Meziříčí je stále nezvěstný. Rodina už nevěří, že je naživu

Kromě Vorlického se policie aktuálně shání po jednačtyřicetiletém Tomáši Šufričovi z Jihlavy. „Soud na muže vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Nalézt se ho snaží i pomocí evropského zatykače,“ informovala jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Kde je Šufričovi konec, nikdo v tuhle chvíli netuší. Není ale vyloučené, že už se nějakou dobu skrývá v zahraničí.

Brutální útok kladivem

Podle informací Deníku by měl jít Šufrič do vězení za vydírání, neplacení výživného a výtržnictví. Navíc jde o muže, který se detektivům připletl do cesty v souvislosti s kauzou brutálně zavražděné patnáctileté Petry V. v roce 2013 v Jihlavě. Jeden z obviněných mladíků se chtěl tehdy kriminalistům zavděčit a vysloužit si shovívavost soudu tím, že je navedl na stopu člověka, který měl mít v Jihlavě na svědomí napadení prodavačky v jihlavském obchodě s hračkami.

Muž tehdy ženu napadl brutálně kladivem. Kriminalisté tehdy případ vyšetřovali jako pokus o vraždu a dlouho jej nemohli objasnit. Podařilo se jim to až díky svědectví mladíka obviněného z vraždy Petry. V té souvislosti vyšlo najevo, že viníka přepadení hračkárny znal i Šufrič. Ten pak muže vydíral. Chtěl po něm vrátit jistý dluh, nebo ho udá policii.

Ve vězení už měla být i čtyřiačtyřicetiletá Daniela Gunarová. I na ni byl vydán evropský zatykač. U soudu v Jihlavě dostala tříletý trest za zpronevěru asi 190 tisíc korun. Okrást měla člověka, o něhož se měla starat jako opatrovnice.

Nejdéle hledaným odsouzeným na Jihlavsku je Andrej Líbal. Spravedlnosti se vyhýbá už jedenáct let. V roce 2011 byl pravomocně odsouzen za loupež a porušování domovní svobody na čtyři roky do věznice s ostrahou. Jenže trest nikdy nenastoupil, navíc uprchl ze země. Podle informací Deníku nejspíš vede spokojený život v Anglii. Líbalovi v současné době hrozí další trest za prodej drog a neplacení výživného.