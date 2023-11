Jihlavští policisté chytili dealera pervitinu. Dopadli ho přímo v jeho bytě, kde našli i výbavu a chemikálie pro výrobu drog.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Třiapadesátiletého muže zatkli policisté minulý týden v jeho bytě, který prohledali. „Zajistili jsme různé chemikálie a také předměty určené k nedovolené výrobě drog,“ řekl vedoucí oddělení obecné kriminality Jakub Pivoňka. Šlo především o skleněné baňky a plastové nádoby.

Muž měl prodávat pervitin přímo v Jihlavě. „Zájemci si drogy převážně kupovali, někdy muž pervitin poskytl jako protihodnotu za různé věci nebo služby, například nákup,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a také z přečinu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu. „Obviněný muž byl v minulosti za drogovou trestnou činnost již soudně trestán, odsouzen byl k podmíněnému trestu odnětí svobody na dobu čtyř let, a to až do poloviny roku 2025,“ doplnila mluvčí.

Za drogovou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let.

Zdroj: Deník/Jana Kodysová