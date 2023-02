Nenapravitelný podvodník z Jihlavy se neštítil okrádat ani vlastní matku

Policista Jan V., který je ve služebním poměru více než deset let, měl údajnou pokutu zapřít. Mělo jít v přepočtu o necelých 1400 korun. Policista si totiž řekl o hotovost v eurech, což není standardní. To, že řidič pokutu opravdu zaplatil, mají dosvědčovat jeho rodinní příslušníci. Kauzou by se měl ještě letos zabývat Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou. „Obviněný policista je ohrožený trestní sazbou od jednoho do pěti let,“ podotkl žalobce Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně.

Pokud policistovi soud jeho nepoctivost prokáže, může ho zapření pár stovek korun přijít ve finále mnohem dráž. Kromě vyhazovu od policie mu hrozí i to, že bude propuštěn bez výsluhy.

Policista se podle informací Deníku hájí tím, že na místě vůbec nebyl. Vyšetřovatelé ale zřejmě mají důkazy o opaku. Na kontrole měl být tehdy s kolegou, který ale zůstal v autě a obviněný policista se vydal cizince pokutovat sám. S největší pravděpodobností se i snažil svou údajnou trestnou činnost zakrýt. Vyšetřovatelé se zabývali i možností, že to nebyl policistův první případ, jak si zajistit nezákonný výdělek. Další případy se mu ale nepodařilo prokázat, proto byla podána obžaloba pouze pro jeden skutek.