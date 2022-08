Sérii krádeží uťali jihlavští kriminalisté před několika dny. Dopadený pachatel je recidivista, brány věznice naposledy opustil před několika měsíci. Nedlouho poté kradl v obchodě, vloupal se do dvou různých objektů a do dalšího se vloupat pokusil. „Dvaatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a dále přečinu porušování domovní svobody,“ řekl kriminalista Jakub Pivoňka.

V obchodě muž odcizil oblečení a svítilny v celkové hodnotě bezmála deset tisíc korun. Věci si naskládal do batohu. Krádež mu ale překazil pracovník obchodu. Muž z místa utekl, kradené věci ale nechal na místě.

Vloupal se také do sklepní kóje a ukradl stan, spací pytel, fotoaparát a tiskárnu. „V dalším případě se vloupal do bedny na časopisy u obchodního domu, časopisy si poté odnesl. Na začátku minulého týdne se muž pokusil v noci dostat ještě do prodejny a páčil dveře. Vniknout dovnitř se mu nepodařilo, přesto za ním ale zůstala škoda přibližně za sedm tisíc korun, a to na poničených dveřích,“ sdělila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Obviněný muž je nyní ve vazbě. „Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let,“ dodala mluvčí Kroutilová.