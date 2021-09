Škoda, kterou za sebou neznámý pachatel zanechal, bude odhadem osmdesát tisíc korun. K vloupání došlo v minulém týdnu mezi pondělním ránem a sobotou odpoledne.

„Pachatel vnikl do chaty, kterou prohledal. Vloupal se také do dílny, ze které odcizil různé nářadí, křovinořez a elektrokolo značky Samebike. Dále pachatel vnikl do objektu chaty sloužící jako dílna a odcizil kufřík s ručním nářadím,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Pachatel je nyní podezřelý ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Policisté po něm pátrají a případ prověřují.