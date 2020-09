Jak se podařilo redakci Deníku Vysočina zjistit, postřeleným je mladík s iniciály J. Š. z Havlíčkova Brodu. Incident se odehrál v pondělí 17. srpna kolem půl šesté odpoledne. Postřelen měl být dvakrát z krátké zbraně větší ráže do břicha a nohy či zadnice. Pomoc si zavolal sám mobilním telefonem. Ošetřen a operován byl v Jihlavské nemocnici, odkud už byl řádně propuštěn.

O motivu činu se zatím jen spekuluje. Na začátku se hovořilo o nespokojeném člověku, kterému mohl vadit hluk a jízda motorek po tamních lukách. Jenže podle starosty Vysoké Martina Vondráka to není příliš pravděpodobné.

„Ani s odstupem času několika dní si nemyslím, že by někdo z místních něco takového udělal,“ míní Vondrák.

Zatím není jasné ani to, proč J. Š. ke sjezdovce nad Vysokou jel. Jestli šlo o rekreační projížďku, či se měl s někým setkat. Mladík měl sebou na zádech červený batoh. Zda ho u sebe měl i poté co byl postřelen, není jasné.

Měl vozit léky na výrobu drog

Nesporné je ale to, že J. Š. byl v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost. Za to dostal podmínku a ve zkušební době se takzvaně osvědčil. Na začátku letošního srpna byl už ale obviněn z mnohem závažnějšího deliktu. Podle informací Deníku měl z Polska vozit léky na výrobu drog. Kriminalisté ho kvůli tomu chtěli mít dokonce ve vazbě. Jenže Okresní soud v Havlíčkově Brodě v pondělí 3. srpna návrh na uvalení vazby zamítl. Jedním z důvodů bylo i to, že během podmínečného odsouzení nic dalšího neprovedl.

Policie proto musela obviněného mladíka pustit na svobodu. Přesně o čtrnáct dní později ale na něj někdo nejméně dvakrát vystřelil. Není proto vyloučeno, že střelba může souviset i s drogovým podsvětím. Podle informací Deníku Vysočina měl být J. Š. někdy v květnu přistižen policií v Praze s krystalickým bílým práškem. Zda šlo o drogy, není jasné. Kromě problémů s drogami, měl J. Š. i značné finanční potíže.

Vzhledem k tomu, že kriminalisté dosud nevědí, kdo po něm střílel a zřejmě ani proč, není vyloučeno, že může být v současné době jako potencionální oběť pod policejní ochranou. Policie se k tomu odmítla jakkoli vyjádřit. Už dříve zveřejnili výzvu, aby se přihlásili případní svědci, kteří si mohli všimnout něčeho, nebo někoho podezřelého. K dispozici mají i kamerový záznam, na němž je zachycen průjezd postřeleného motorkáře obcí pár minut před činem.