Ta považuje událost za klukovinu, kterou její syn nemyslel v žádném případě vážně. „Samozřejmě, že jsem s ním o tom mluvila. V sekundě si uvědomil, že udělal chybu, když něco takového řekl. Přirovnala bych to k situaci, kdy rodič zakřičí na své dítě, které zlobí, že ho zabije. Také to nemyslí vážně. Pochopitelně něco takového neměl vůbec říkat. Bylo to ale v situaci, kdy si to říkal pro sebe. Bohužel to někdo zaslechl a oznámil,“ svěřila se Deníku matka. Deník zná identitu žáka i adresu školy, ale po původním zveřejnění se kvůli ochraně jeho i jeho rodiny rozhodl jmena vymazat.

Největší automobilové honičky na Vysočině. Koukněte na šílenou jízdu u Kostelce

Okolnostmi chování žáka se každopádně nyní zabývá policie. „Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení, které se týkalo školského zařízení na Jihlavsku. V současné době provádíme šetření. Vzhledem k fázi prověřování nelze nyní sdělit bližší informace,“ uvedla pro Deník policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Deník oslovil i známého politika, který je dědou žáka. Jeho reakce byla stručná: „Bez komentáře.“

Dopis rodičům

Také ředitel školy odmítl událost komentovat. Deník ale získal dopis, který škola rozeslala rodičům. V něm ředitel popisuje, jak se vše seběhlo, škola to řešila na mimořádné poradě. Výsledkem bylo mimo jiné rozhodnutí oznámit vyhrožování žáka policii a informovat také Orgán sociálně právní ochrany dětí.

Sám ředitel událost popisuje v dopise takto: „Na konci přestávky před poslední vyučovací hodinou opravdu žák, který procházel kolem dozorující asistentky pedagoga, bez přítomnosti jiných osob, s úsměvem pronesl: Jednou si donesu pistol, a bude. Později svoje prohlášení označil jako špatný pokus o vtip a všem se za vzniklé problémy omluvil. Já osobně jsem se o celé záležitosti dozvěděl až po skončení vyučování v době, kdy již většina žáků školu opustila.“

Spali s ní všichni. Soud za styk s dívkou potrestal zatím dva bratry z Brodu

Matka žáka Deníku přiznala, že se synem jsou problémy. „Není hodnej jako andílek, chování má přiměřené svému věku. Je jasné, že si má dávat větší pozor, jak se chová,“ dodala matka a potvrdila, že okolnosti je nyní budou nutit přemýšlet i o změně školy.

Jak zmínila, o nepříjemné události mluvila hned i se svým otcem. „Samozřejmě řekl, že je to hrozné, i on to vnímal jako klukovinu,“ uvedla matka.

Podle ní se něco takového nemělo vůbec stát. „Když jsem se to dozvěděla, vůbec se mi nelíbilo, co měl říct. Nikdo o tom navíc nevěděl. Mluvila jsem s jeho spolužáky a kamarády, všichni se to dozvěděli až zpětně. Mrzí mne, že se to stalo,“ podotkla matka, která ani neví, proč vlastně syn výhrůžná slova pronesl. Zřejmě to vyplynulo ze situace, kdy kantor domlouval žákům.

Nový manuál

V dopise odeslaném rodičům ředitel dál píše, že uzavřením vlastního šetření a předáním podnětu policii pro školu případ neskončil. „Přestože jsme v rámci prevence hodně aktivní, tak jsme si uvědomili, že na situaci, ke které došlo před čtrnácti dny, úplně připravení nejsme. V dohledné době ve spolupráci s externí firmou, která se specializuje na řešení krizových situací, vytvoříme vnitřní předpis, který bude jasně stanovovat, jak se ve výjimečných situacích chovat, a bude jednoznačně specifikovat kroky, které je potřeba provést. Tento manuál bude závazný pro všechny zaměstnance školy. S jeho obsahem budou seznámeni také žáci školy i vy, jejich zákonní zástupci,“ uvedl ředitel Trnka.