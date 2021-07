Přepadením čerpací stanice v Polné na Jihlavsku se ve středu 30. června začal zabývat Okresní soud v Jihlavě. Na lavici obžalovaných usedl třiatřicetiletý Ukrajinec Ivan Bryk z Kyjeva. Za loupežné přepadení mu hrozí až deset let vězení.

Loupežné přepadení čerpací stanice v Polné. | Foto: Policie ČR

K soudu byl přivezen z vazební věznice. „Cítím se nevinen. V době přepadení jsem na místě činu nebyl. Nikdy jsem žádný zákon neporušil,“ řekl před soudem Bryk poté, co jej soudce Vladimír Sova poučil, že přiznání je nejvýznamnější polehčují okolnost. Rozdíl v trestu může být v případě uznání viny i několik let. Bryk, který u hlavního líčení využil služeb tlumočníka, potvrdil, že si to uvědomuje. Přesto setrval na tom, že nic z toho, co mu obžaloba klade za vinu, neudělal.