Okresní soud v Jihlavě poslal ve středu 22. září do vězení na pět let Ivana Bryka z Kyjeva na Ukrajině za loupežné přepadení čerpací stanice v Plné na Jihlavsku z loňského srpna. Bryk od začátku tvrdil, že s přepadením nemá nic společného. Soud mu ale neuvěřil.

„Obžaloba nashromáždila dostatek důkazů, které obžalovaného z činu usvědčují,“ konstatoval soudce Vladimír Sova.

Po odpykání pětiletého trestu by měl být Bryk z České republiky vyhoštěn. Soud mu stanovil dobu neurčitou. Rozsudek zatím není pravomocný. Bryk se proti rozsudku na místě odvolal. Kauzou se tak bude ještě muset zabývat Krajský soud v Brně. Bryk do pravomocného rozhodnutí soudu zůstane ve vazbě.

Přepadení v Polné se odehrálo loni ve čtvrtek 27. srpna před pátou hodinou ranní. Bryk podle obžaloby vstoupil do prodejny maskován kšiltovkou a šátkem přes obličej. Obsluhu požádal o kávu. Krátce na to popošel za prodejní pult a na obsluhu vytáhl nůž. Z pokladny si vzal bankovky. To mu ale nestačilo, a požadoval o všechny peníze, které na benzínce jsou. Zřejmě si všiml malého trezoru ve vedlejší místnosti. Z něj mu obsluha vydala několik obálek s tržbou. Celkem si odnesl 148 tisíc korun. Bezprostředně po přepadení opustil Bryk republiku. Letos se ale do České republiky nakrátko vrátil. Dopaden byl letos 27. března na letišti v Praze ve chvíli, kdy se znovu chystal odjet do vlasti.

„Cítím se nevinen. V době přepadení jsem na místě činu nebyl. Nikdy jsem žádný zákon neporušil,“ řekl před soudem Bryk.

Obhajoba se snažila zpochybnit zajištěné genetické stopy, které podle soudu Bryka z loupežného přepadení usvědčují. Jedním z klíčových důkazů byl i kamerový záznam z místa činu, který lupiče zachytil. Bývalý zaměstnavatel obžalovaného ho na záznamu poznal, přestože byl Bryk maskovaný.