Hned ráno pak policisté naměřili 2,56 promile alkoholu u dvaašedesátiletého cizince za volantem Fordu Focus, který po osmé hodině ranní jel přes Krahulčí směrem na Telč. I on přišel o řidičský průkaz, policité ho pak ještě odvezli na protialkoholní záchytnou stanici.

Nehodou skončila jízda jednašedesátiletého muže, který po šesté hodině večer nezvládl řízení Dacie Duster a v Telči narazil do betonového plotu. Z místa nehody pak odjel. „Přivolaní policisté muže v lokalitě nalezli a provedli u něho dechovou zkoušku. Naměřili mu hodnotu 3,06 promile alkoholu,“ popsala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.