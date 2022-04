Celníci nejprve poslední březnový den ve Stříteži zastavili tureckého řidiče. „Turecký řidič se při předložení dokladů k prováděné přepravě choval zjevně nervózně a po výzvě k otevření úložných prostor se rozplakal. Poté zavolal do kabiny a z prostoru pod postelí vylezli dva lidé,“ uvedl mluvčí vysočinských celníků Richard Zeman.

Jednalo se o řidičovy šestadvacetileté krajany, kteří se chtěli dostat z Maďarska do Německa. „Celníci po kontrole přítomnosti zbraní, která vyšla negativně, předali zadržené osoby kolegům z policie k dalšímu řízeni,“ dodal Zeman.

Druhého pašeráka celníci lapili v pondělí. Ke kontrole do areálu celního úřadu nasměrovali bulharskou dodávku. Její řidič tvrdil, že žádný alkohol či cigarety nepřeváží. Prohlídka zavazadlových prostor však prokázala opak. „ V zavazadlovém prostoru a pod sedačkami celníci nalezli sto kartonů cigaret opatřených bulharskou tabákovou nálepkou a dvaapadesát lahví různých druhů alkoholu. Řidič přiznal, že toto zboží veze do Německa do svého obchodu,“ informoval Zeman. Únik na spotřební dani přesáhl osmdesát tisíc korun.

Dalších pětatřicet kartonů cigaret zajistili vysočinští celníci v úterý večer při kontrole slovenského vozidla na silnici I/38 u čerpací stanice Hladov.