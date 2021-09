Policie na případu pracovala několik měsíců. Mezi hlavními důkazy patřily odposlechy všech tří obžalovaných. Pytláky podle informací Deníku prozradila páchnoucí srnčí hlava v popelnici u benzínky v Telči, kterou tam hodil jeden z nich. Obsluha benzínky to ohlásila a kriminalisté pak podle kamer a odposlechů zjistili, co potřebovali.

Trojice podle soudu lovila bez povolení a často i nedovoleným způsobem pomocí víceháčků, vrhacích sítí a nelegálně držených střelných zbraní. Ulovenou zvěř pak použila pro vlastní potřebu nebo poskytla dalším lidem. Odsouzení mají na svědomí desítky upytlačených ryb a divoké zvěře. Na pytlácké výpravy vyráželi pravidelně nejméně od srpna do listopadu v roce 2018. Jejich teritoriem byla Vysočina a jižní Čechy.

Za pytláctví na dva a půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl odvolání obžalovaného Františka Kozy z Jihlavska a rozsudek je definitivní. „Odvolání bylo nedůvodné,“ konstatovala bez dalších podrobností mluvčí krajského soudu Klára Belkovová.

