Všichni tři mají navíc podle rozhodnutí soudu zaplatit peněžité tresty. Koza 117 tisíc, Přibyl třicet tisíc a Kremlička patnáct tisíc korun.

Rozsudek není pravomocný. Všichni tři obžalovaní i státní zástupce si ponechali čas na rozmyšlenou. Pokud se odvolají, bude se muset ještě kauzou zabývat Krajský soud v Brně.

„Obžalovaní byli uznáni vinnými z trestných činů pytláctví, krádeže a nedovoleného ozbrojování. Lovili bez povolení a často i nedovoleným způsobem pomocí víceháčků, vrhacích sítí a nelegálně držených střelných zbraní. Ulovenou zvěř použili pro vlastní potřebu, nebo poskytli dalším lidem,“ popsal žalobce Ivo Novák.

František Koza byl navíc obviněn z přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, když měl ulovit víra velkého. Dále z výroby pervitinu.

Kapry, daňky i zajíce

Trojice má podle soudu na svědomí desítky upytlačených ryb a divoké zvěře. Nejméně od srpna do listopadu v roce 2018 pravidelně vyráželi na pytlácké výpravy po Vysočině a jižních Čechách. Používali k tomu nelegálně držené zbraně i vybavení a v několika případech stříleli zvěř i v době hájení. Lovili především divoká prasata, daňky, srnčí, ryby i zajíce. Padesátiletý Koza a devětatřicetiletý Kremlička jsou řezníci. Jednačtyřicetiletý Dušan Přibyl byl nezaměstnaný.

Dohromady měli různým spolkům způsobit škodu za bezmála půl milionu korun. Největší škodu má mít na svědomí Koza. Za to jim hrozil trest od dvou do pěti let.

„Ulovil jsem asi jenom deset ryb, vysokou nikdy,“ řekl Deníku Vysočina František Koza. Drogy pak měl vyrábět pouze pro vlastní potřebu.

Dušan Přibyl řekl, že je pravda asi jen dvacet procent toho, z čeho je obžalován.

„Zbytek udělal někdo jiný,“ tvrdil Deníku Přibyl.

Srnčí hlava v popelnici

Kremlička se přiznal k přechovávání nelegálního střeliva a k tomu, že pytlačil v okolí Telče a Mrákotína. Lovil ale pouze kapry, srnčí a dančí zvěř nikdy, maximálně ji srazil autem. Na rybách byl asi dvacetkrát a mohl ulovit asi patnáct kaprů.

Policie na případu pracovala několik měsíců. Mezi hlavními důkazy patřily odposlechy všech tří obžalovaných. Pytláky podle informací Deníku Vysočina prozradila páchnoucí srnčí hlava v popelnici u benzínky v Telči, kterou tam hodil jeden z nich. Obsluha benzínky to ohlásila a kriminalisté pak podle kamer a odposlechů zjistili, co potřeboval