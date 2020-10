Jindřich Souček z Jihlavy si ve vězení od loňského roku odpykává třináct a půl roku za pokus o vraždu dvacetileté dívky, kterou pořezal na krku rozbitou lahví. Verdikt padl loni 30. srpna u Krajského soudu v Brně a potvrdil ho i Vrchní soud v Olomouci.

Čtyřiadvacetiletý Souček byl navíc v době činu v podmínce za násilnosti v ulicích Jihlavy z roku 2015. S kamarádem tehdy v opilosti poničili tři auta, u nichž ukopali zpětná zrcátka. U jednoho auta hodili na střechu kámen a rozbili zadní sklo. Majitelům způsobili celkem škodu přes pětatřicet tisíc korun. Souček sám ještě o dva měsíce později bezdůvodně napadl jedenáctiletého chlapce a zranil ho v obličeji. Nezletilec skončil v nemocnici.

Jihlavský soud tehdy Součka odsoudil ke dvěma letům s maximální možnou podmínkou na pět let. Kromě toho měl zákaz během podmínky pít alkohol a měl se podrobit protialkoholní léčbě.

Tento týden v pondělí 5. října kvůli Součkovi zasedl soud v Jihlavě znovu. Dvouletý podmíněný trest za výtržnosti, ublížení na zdraví a poškozování cizí věci mu proměnil na nepodmíněný. Pokus o vraždu totiž spáchal ještě před vypršením pětileté podmínky.

„Obžalovaný se ve zkušební době takzvaně neosvědčil,“ konstatoval jihlavský soudce Zdeněk Chalupa.

Součka tak čeká o dva roky delší pobyt ve vězení. Odsedět by si měl celkem patnáct a půl roku. Usnesení není pravomocné. Souček si ještě proti tomu může podat stížnost. Jestli tak učiní, není jasné. Souček se odmítl jednání osobně účastnit.

Souček dívku napadl na prostranství v zadním traktu jihlavského domu kultury kolem půl osmé večer, kam oba přišli po vzájemné domluvě. Souček tehdy koupil víno, protože dívka oslavovala narozeniny. Podle ní bylo zpočátku vše bez problémů, a to až do doby, kdy mu řekla, že musí jít domů, protože jí volala matka. Souček ji ale odmítal pustit a po druhém telefonátu matky dívce rozbil mobil o zeď a dál jí bránil odejít. Nutil ji, aby na ex vypila zbylé víno v lahvi a přitom si na ní chtěl násilím vynutit orální sex.

Když to dívka odmítla, rozbil o zem lahev a dívku nejprve pořezal na čele a poté dvakrát na krku. Poté zavolal pomoc. Případ původně řešili kriminalisté na okrese, ale po posouzení celého incidentu znalci si věc převzali kriminalisté z oddělení vražd. Za pokus o vraždu, vydírání, pokus o znásilnění a výtržnictví hrozil Součkovi trest od deseti do osmnácti let.