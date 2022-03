"V Hladově se vloupal do dílny, ve Velkém Beranově do provozovny a objektu školy. V Jihlavě způsobil muž škodu majiteli obchodu nejen krádeží a poškozením, ale také spotřebou vody,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Jak vzápětí vysvětlila, v noci se totiž vloupal do prodejny, ukradl různé zboží a při odchodu nechal téct vodu z kohoutku do umyvadla, kterým proteklo přibližně třináct kubíků. „Další krádeže se dopustil v Humpolci, kde se vloupal do restaurace a odcizil cigarety a peníze. Nejvyšší škodu způsobil při krádeži v Havlíčkově Brodě, vloupal se do objektu firmy a odcizil finanční hotovost,“ doplnila mluvčí.

Po pachateli vloupání na přelomu prosince a ledna v Jihlavě a okolí policisté usilovně pátrali. „Nakonec se jim podařilo získat informace k pachateli a postupně zjistili i jeho totožnost, jednalo se o muže, který často mění místo svého aktuálního pobytu a pohybuje se po celé republice. Byl na něho vydán státním zástupcem souhlas se zadržením a policisté po muži vyhlásili celostátní pátrání,“ sdělila mluvčí Kroutilová.

FOTO: Mrazivý příběh ožil v Polné. Láska přemohla Zimní královnu

Úspěchem zakončili kriminalisté pátrání ve středu druhého března. „V časných ranních hodinách hledaného muže zadrželi v obci v Jihočeském kraji. Zadržený muž pak směřoval v doprovodu kriminalistů do policejní cely v Jihlavě,“ dodala Kroutilová.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Třiatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, a přečinu poškození cizí věci,“ řekl Petr Varjassy, komisař oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, převážně za majetkovou trestnou činnost. „Tresty si odpykával i ve věznici. Naposledy byl odsouzen na konci loňského roku, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou na tři roky. Trestné činnosti se v minulosti dopustil nejen v různých částech České republiky, ale také v sousedících zemí,“ doplnil Varjassy.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.