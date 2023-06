Když po nějaké době Zavadil a jeho známá zjistili, že poškozená nedýchá, zavolali policii a záchranku. Žena už ale byla několik hodin mrtvá. Příčinou její smrti bylo podle patologů předávkování léky na tlak. Ty užíval Zavadil, a měl je tou dobou v bytě.

Znalci určili, že si žena vzala několikanásobnou smrtící dávku. V těle měla navíc kolem jednoho promile alkoholu. Jak velké množství léků spolykala, kdy a za jakou dobu, není jasné. Kriminalisté zjišťovali i to, zda jí léky například do pití nedal obžalovaný, aby se jeho chtíči nebránila. To se ale neprokázalo.

Zavadil byl v té době pod vlivem alkoholu, ostatně jako vždy, když v minulosti sklouzl na šikmou plochu. Jihlavská soudkyně Dagmar Koutníková Trnková ho označila za speciálního majetkového recidivistu. V rejstříku trestů má jednadvacet záznamů.

Aktuální obžaloba mu kladla za vinu i to, že v jedné z jihlavských prodejen ukradl kokosovou tyčinku. Dal si ji pod oděv a prošel bez zaplacení pokladnou. Zaplatil až tehdy, když ho ostraha chytila. „Nebýt alkoholu, tak by se nic z toho nestalo,“ tvrdil soudu Zavadil.

Soud Zavadila v případě znásilnění mrtvé ženy uznal vinným z pokusu přečinu znásilnění. Původně byl obžalován z přísnějšího činu, ale soudu se nepodařilo prokázat, že by s mrtvou ženou měl vaginální styk.

„I hlazení po přirození, pokud není dobrovolné, je podle zákona forma pohlavního styku, která je trestná a považuje se za znásilnění,“ upozornila Koutníková. Takže i to málo, co Zavadil před soudem o svém chování k zemřelé řekl, je podle soudu trestný čin.

Zavadil byl za znásilnění v pondělí 5. června odsouzen do věznice s ostrahou na tři roky. Trest dostal jako souhrnný i za předchozí trestnou činnost ve Znojmě. Dalších šest měsíců natvrdo dostal i za krádež kokosové tyčinky.

Soud zvažoval i to, zda Zavadilovi nařídit ambulantní protialkoholické léčení, ale podle názoru soudu by to bylo zbytečné. V minulosti už takové snahy byly, ale pokaždé se minuly účinkem. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce Ivo Novák i obžalovaný si nechali lhůtu na případné odvolání.