Kradli cigarety, peníze a v jednom případě si odnesli i střelnou zbraň. Dokonce zamkli ženu v místnosti. Řeč je o dvou recidivistech, kteří během ledna při svých loupežných akcích v objektech firem a provozoven napáchali škodu za více než půl milionu korun. Policistům se podařilo případy z Jihlavy, Třebíče a Znojma objasnit. Muži, kteří jsou z Moravskoslezského kraje, skončili ve vazbě a nyní jim hrozí trest až pět let ve vězení.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Letos v lednu se vloupali do skladu v Jihlavě, pokusili se dostat do prodejny v Třebíči a ve Znojmě se vloupali do obchodu a kanceláře. „V Jihlavě odcizili kolem dvou stovek kartonů tabákových výrobků. Do prodejny v Třebíči se jim nepodařilo dostat, ale způsobili tu škody za čtyřicet tisíc korun. Ve Znojmě si odnesli v noci z prodejny finanční hotovost v české i cizí měně a na konci měsíce se vloupali do jiného objektu, kde je přistihla zaměstnankyně. Tu pak zamkli v jedné z místností, odcizili trezor se střelnou zbraní a utekli. Žena neutrpěla zranění,“ popsal Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Krádeží způsobili škodu 430 tisíc korun a bezmála osmdesátitisícová škoda vznikla poškozením.

Čtyři a půl promile: ležící muž u supermarketu v Brodě nebyl schopný chodit

Seznam přečinů, ze kterých byli obviněni je dlouhý. Muži ve věku čtyřicet a dvaačtyřicet let jsou obviněni z přečinů krádeže, poškození cizí věci, nedovoleného ozbrojování a omezování osobní svobody spáchaného v úmyslu usnadnit jiný trestný čin. Navíc jsou vyšetřováni v souvislosti s jinou trestnou činností a v minulosti byli opakovaně trestáni za různorodou trestnou činnost, zejména majetkovou. Starší z mužů je navíc jen necelý rok na svobodě.