Baláž se nechtěl s odmítnutím ženy smířit a s dosud neznámou osobou, kterou představil jako manažerku sázkové společnosti Sazka, navštívili ženu přímo v jejím bydlišti.

Bratři násilníci z Jihlavy: jeden připravil o sluch hokejistu, druhý se rval

„Oba požádali poškozenou o dva a půl tisíce korun jako úhradu za vyplacení jejich výhry. Žena jim peníze dala. Baláž pak ještě po synovi poškozené vylákal pod smyšlenou legendou aktivace finančního bonusu na sportovních sázkách dalších šedesát tisíc korun,“ upozornil Novák.

To ale nebylo všechno. Ještě na přelomu loňského a předloňského roku se Balážovi povedlo od téhož muže vylákat pod různými záminkami sedmdesát tisíc korun.

Šlo například o zajištění opravy auta, výhodnou koupi mobilního telefonu, půjčení peněz na živobytí, zajištění lékařského ošetření v nemocnici, vyplacení poškozeného z exekuce či aktivaci finančního bonusu ze sportovních sázek. Celkem tak poškozený muž přišel o 130 tisíc korun. Peníze už nikdy neviděl.

Bezdomovcům se v Jihlavě líbilo. Soud je za to ale poslal do vězení

Před pár dny za to Okresní soud v Jihlavě poslal Baláže do vězení na dva roky a devět měsíců. Rozsudek je pravomocný. Baláž by si ale za všechny hříchy z minulosti měl odsedět celkem asi pět let. Trest dostal například i za sérii krádeží a podvodů společně s dalšími třemi kumpány před dvěma lety. Na svědomí tehdy měli škodu za bezmála 600 tisíc korun.

Baláž byl vyšetřován na svobodě. Od 23. srpna loňského roku po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Dopaden byl jihlavskými městskými strážníky po dramatických okolnostech loni 15. prosince. Ještě předtím se Balážovi povedlo několikrát před zadržením utéct.