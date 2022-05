Řidič trolejbusu se v Jihlavě popral s cestujícím policie hledá svědky

Jak to bylo? Kdo začal souboj jako první? Rozmotat průběh drsného konfliktu mezi řidičem trolejbusu a opilých cestujícím se snaží policisté v Jihlavě a žádají veřejnost o pomoc. „K události došlo v sobotu v místech zastávky městské hromadné dopravy. Do trolejbusu linky C nastoupil v časných ranních hodinách v ulici Březinova třiadvacetiletý muž, který byl pod vlivem alkoholu,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková