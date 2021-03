„Třiatřicetiletá žena v sobotu kolem půl jedné v noci usedla za volant pod vlivem alkoholu. Policisté řidičku osobního vozidla Peugeot 206 zastavili ke kontrole v Telči na ulici Batelovská,“ začala s popisem případu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Policisté požádali ženu o předložení dokladů. Těch se ale nedočkali. A dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu také nedopadla nejlépe. „První odborné měření bylo pozitivní s hodnotou 2,87 promile alkoholu v dechu. Druhé odborné měření bylo také pozitivní s hodnotou 2,69 promile alkoholu v dechu,“ informovala policejní mluvčí.

Řidička si i přes své alkoholické opojení zřejmě uvědomila, že jí „teče do bot“ a pokusila se z místa utéct. „Vzniklo důvodné podezření, že by mohla ve svém protiprávním jednání pokračovat a znovu usednout za volant vozidla. Policisté ji proto zajistili a převezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy," uzavřela Dana Čírtková.