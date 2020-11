Už dříve prohlásil jeden z jihlavský soudců o třiapadesátiletém muži bez domova Petru Špakovi z Jihlavy, že je to monstrum a patří za mříže.

Tvrdá slova padla na půdě jihlavského soudu v lednu před čtyřmi lety. Tehdy dostal Špak dvacet měsíců nepodmíněně za výtržnictví a bezhlavé ničení majetku po celé Jihlavě.

Špak se mimo jiné „proslavil“ opakovaným zlomením závory před záchranou službou. Jeho agresivita se tehdy stupňovala. V areálu nemocnice například vytrhl ze země okrasný rododrendon a o chvíli později železnou tyčí rozbil dvojitou skleněnou výplň okna u pokoje dětské JIP, kde tou dobou ležel malý pacient. Naštěstí se nikomu se nic nestalo.

Špak se choval jako neřízená střela i po propuštění z vězení. Jeho řádění vyvrcholilo minulý týden, když jako pozitivně testovaný na Covid – 19 vědomě porušil karanténu a toulal se po Jihlavě.

„Zpět byl dopraven asi po dvaceti minutách, ale je neuvěřitelné, jak jediný člověk může svým nezodpovědným chování ohrozit mnoho dalších,“ zmínil jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Kromě lidí, které Špak potkal na své cestě k hlavnímu nádraží, měl na mysli i zdravotníky, policisty, soudce, obhájce ale i ostatní, kteří s ním museli přijít do styku. Policie ho totiž obvinila ze zločinu šíření nakažlivé nemoci v době nouzového stavu a podali návrh na uvalení vazby.

„Vazební zasedání se z bezpečnostních důvodů nemohlo konat na soudě, ale na policejní stanici v Telči. K dispozici jsme sice měli kompletní hygienické pomůcky včetně štítů, ale i tak se samotné jednání konalo v oddělené místnosti,“ poukázal na komplikace žalobce Špelda.

Menší obvodní oddělení v Telč si policie zvolila kvůli tomu, aby si nezamořili více než jednu policejní celu pro zadržené.

V historii jihlavského soudu to bylo teprve podruhé, kdy se vazební zasedání konalo mimo soudní budovu. Zhruba před třemi lety se musel úřad stěhovat na kardiologii jihlavské nemocnice kvůli obviněnému se srdečními problémy.

Soud nakonec Petra Špaka do vazby poslal, protože nemohl mít jistotu, že bude dodržovat karanténu a nelze to zajistit jinak. Kde se Špak nakazil, není jasné, ani to, kolik dalších lidí mohl nakazit. Do vězení byl dopraven v sobotu 7. listopadu.

„Ihned byl umístěn na infekční oddělení covidového centra vazební věznice,“ informovala mluvčí brněnské vazební věznice Dana Krejčířová.

Podle informací Deníku Vysočina má ale Špak daleko více problémů. Před zadržením kvůli porušení karantény byl obviněn z toho, že na parkovišti před nákupním centrem v Jihlavě rozbil sklenici s kávou o hlavu muži, který se ho snažil napomenout, protože osahával kliky u aut. V Jihlavě pak ztropil další výtržnost, když pobíhal nahý po náměstí.