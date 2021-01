Horvát tehdy napadl s nožem v ruce českého kolegu, kterému probodl hrudník. Nebýt včasné lékařské pomoci, napadený muž by do několika desítek minu zemřel.

Horvátovi za to hrozil trest od dvanácti do dvaceti let. Soud ale přihlédl k tomu, že šlo „pouze“ o pokus a oběť útok přežila. I kvůli tomu se soud rozhodl uložit mírný trest.

Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný ještě případné odvolání zváží. Případem by se tak ještě mohl zabývat vrchní soud v Olomouci.

Krvavý incident se odehrál 30. listopadu 2019 na ubytovně v ulici Srázná v Jihlavě. Horvát si po předchozí hádce s poškozeným došel pro nůž a muže bodl tak, že mu čepel projela dutinou hrudní. Podle státního zástupce Jiřího Moravy byl Horvát v době útoku pod vlivem alkoholu. „To jeho agresivitu ještě zvýšilo,“ podotkl Morava.

Horvát nestál před soudem poprvé. Před lety dostal na Slovensku podmínku za napadení dvou policistů.