Antonín Křoustek s manželkou obnovili besedy zaměřené na rizika, která v současném světě číhají na seniory. S Deníkem se o své nepříjemné zkušenosti podělily hned dvě z účastnic první přednášky.

Božena Kučerová se už několikrát málem stala obětí podvodníků, vždy ale zvládla z jejich nástrah vycouvat. | Foto: Deník/Martin Singr

Účastnice besedy Božena Kučerová z Jihlavy je na internetu jako doma. Musí se ale mít na pozoru. „Občas na mě vyskočí zajímavá soutěž. Já jsem soutěživá, tak na to kliknu a pak se divím, co všechno mám vyplnit. A hned couvám,“ popisuje, co se skrývá na cestě za pohádkovou a bohužel také jen pomyslnou výhrou.

Božena Kučerová má i profil na facebooku. Tam na ni jednou vyskočila zpráva od kamarádky, která se jí ptala, jestli je na videu skutečně ona. „Klikla jsem na odkaz, ale podařilo se mi včas vše zavřít. Dodatečně jsem dostala varování před otevíráním těchto odkazů. Syn mi pak poradil, jak vše smazat a zkontrolovat.

Mladík v Jihlavě bral jinému krabičku cigaret, ve vězení stráví skoro pět let

I on se už stal terčem podvodníků. „Dostal SMS od mojí kamarádky, která mu psala, že se chce zúčastnit soutěže, ale potřebuje jeho doporučení a údaje. Ukázalo se, že ona o tom samozřejmě nic nevěděla,“ popisuje Božena Kučerová. Praktiky podvodníků jsou velmi sofistikované, často se vydávají za známé své oběti, za policisty nebo pracovníky banky. A jsou přesvědčiví.

To další seniorka z Jihlavy, Irena Niklová, nemá problém hned ukončit obtěžující telefonát, na notebooku za ní řeší podezřelé věci manžel. Její kolegyni z práce ale už podvodníci dokázali vybrat bankovní účet.

O peníze už přišla i ona sama. „V obchodě mi ukradli z tašky peněženku. Nevěřila bych, že se mi to může stát. Vedoucí prodejny mi ukazoval kamerové záznamy a nikoho tam neviděl. On říkal, že zloději mají vytipovaná místa, kam kamera nevidí,“ pokrčila rameny. O moc peněz tehdy nepřišla a doklady měla jinde, přesto jí mrzí, že přišla o peněženku, která byla dárek od syna a snachy.

Šmejdi s energiemi i pojišťovnou

I Božena Kučerová ví, že je potřeba obezřetnosti nejen na sítích. „Jednou jsem naletěla lákání ke změně zdravotní pojišťovny. Nechala jsem se nabídkou získat a neměla jsem čas nad tím přemýšlet. Ve chvíli, kdy jsem zjistila, že můj lékař nemá s touto pojišťovnou smlouvu, jsem z toho vycouvala, ale bylo to na hraně,“ vzpomíná, jak byla uvedena v omyl. Stěžovala si tehdy vedení pojišťovny a dostala vysvětlení, že smlouvu s ní uzavírala externí spolupracovnice.

Internetovým podvodů se věnuje také Policie ČR. V minulém týdnu vydala šest rad, jak se podvodníkům bránit:

· Neklikejte na odkazy zaslané lidmi, které osobně neznáte

· Na internetové stránky dopravců přistupujte vlastním zadáním, nikoli zaslaným odkazem

· Nikdy nesdělujte žádné údaje ke svému internetovému bankovnictví

· Nikdy neposkytujte číslo platební karty, ani žádné další údaje ke kartě

· Když něco prodáváte, kupujícímu stačí, aby znal číslo vašeho účtu

· Pokud autorizujete jakoukoliv platbu, dobře si vždy přečtěte, co autorizujete

Tato zkušenost se jí v dalších letech nesčetněkrát hodila. Když se ji snažili zlákat dodavatelé energie nebo jiné pojišťovny, nikdy už nekývla na sebelákavěji vypadající nabídku. Podle ní jsou ale senioři, kteří již nechodí do práce, snadnějším cílem podvodníků už jen proto, že mají většinou méně kontaktů s ostatními a tím ztrácejí sociální zdatnost. „V paneláku se lidé přece jen potkávají, ale na vesnici, kde třeba nemají ani hospodu, nejsou často v kontaktu a nemohou si vyměňovat zkušenosti,“ uzavírá.

Obě seniorky se ale shodly, že pro všechny zúčastněné seniory byla obrovskou pomocí při rozpoznávání podobných podvodů účast na besedě pořádané manželi Křoustkovými. Možné nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat, byly na besedě představeny formou dramatizace. To bylo nejen vtipné a zábavné, ale hlavně svým emotivním působením zajistilo snadnější zapamatování a přesnější představu o tom, jak podobné útoky v reálu vypadají. Pokud se nějaká podobná beseda ještě uskuteční, tak se jí obě rády zúčastní a účast na besedách doporučují i ostatním seniorům.