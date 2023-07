Násilný čin se stal ve čtvrtek 20. července večer. Policie k případu nechce poskytovat žádné informace. Muž je ve věku mezi čtyřiceti a pětačtyřiceti lety. Kriminalisté ho obvinili ze zločinu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Za to mu hrozí trest od osmi do šestnácti let.