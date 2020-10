Podle jejich názoru by to bylo takzvaně na zavření, pokud by byl pod vlivem alkoholu, či od nehody ujel. Podobný pohled mají i jiné soudy na Vysočině, i když tresty se mnohdy liší.

Za připomenutí stojí obdobně mediálně sledovaný případ z roku 2016, kdy na Pelhřimovsku zavinil tragickou dopravní nehodu sexuolog Petr Weiss. I tehdy při nehodě zemřeli dva lidé – otec a dcera.

„Vůbec si nepamatuju, co se stalo,“ odvolával se tehdy Weiss na ztrátu paměti. Okolnosti byly obdobné, jako u výše zmíněného případu z Jihlavska. V obou případech byla na vině nepřiměřená rychlost a nevěnování se řízení. Sexuolog tehdy dostal trest dva a půl roku s podmínkou na tři roky, zákaz řízení na dva roky a povinnost zaplatit poškozeným zhruba 600 tisíc korun. Rozsudek na podruhé potvrdil soud v Táboře.

Weiss ani Čtveráček nebyli v době nehody pod vlivem alkoholu a od nehody neujeli, přesto byl jihlavský soud přísnější, než ten pelhřimovský. Čtveráček dostal tři roky s podmínkou na pět let a šestiletý, tedy o čtyři roky přísnější trest zákaz řízení než Weiss. Čtveráček navíc pozůstalým vyplatil ještě před rozsudkem odškodné dva miliony korun. Soudce Vladimír Sova k tomu poznamenal, že podobný postoj nebývá u obžalovaných úplně běžný. Čtveráček byl navíc bezúhonný a činu litoval. I když u soudu řekl, že si nevybavuje, že by udělal něco špatně, podle soudu mu polehčuje i doznání.

Nejpřísnější v Jihlavě

Pokud jde o tresty za dopravní nehody, je jihlavský soud oproti ostatním soudům na Vysočině nejpřísnější. Jenže v případě nehody u Vílance to veřejnost ocenila na sociálních sítí značnou kritikou.

„Za co jiného by měli lidi chodit do vězení, než za smrt dvou lidí,“ byl jeden názor za všechny. Někteří z nich se pustili i do ostré kritiky samotného soudce Sovy. Ten patří na Vysočině k soudcům specialistům na trestné činy v dopravě, kterým se věnuje už několik desítek let.

„Kromě právních norem se musíme držet vlastního svědomí,“ konstatoval Vladimír Sova u jednoho z hlavních líčení. Nedávno pak poslal do vězení na pět a půl roku Martina Krechlera za sražení dvou chodců u Čenkova Jihlavsku. Krechler je příklad člověka, který má podle soudu na svědomí to nejhorší, co se může na silnici stát - byl opilý, v krvi měl dvě hodiny po nehodě 2,54 promile a od nehody ujel, aniž by se snažil obětem poskytnout pomoc.

Jedna z příbuzných přesto po rozsudku prohlásila, že je to málo a zvířata v této zemi mají větší cenu, než život člověka. Soudce Sova po vyhlášení verdiktu řekl: „Nemysleme si, že po zveřejnění toho rozsudku už nikdo nesedne za volant pod vlivem alkoholu. Když má někdo v krvi přes dvě promile, tak nepřemýšlí o tom, co s ním soud udělá. Takhle nikdo neuvažuje.“

Případ Jakuba Čtveráčka a nehody u Vílance, ale zatím není u konce. Přestože se státní zástupce i obžalovaný odvolání vzdali, podle informací Deníku Vysočina, se ještě bude nehodou zabývat Krajský soud v Brně. Odvolání s největší pravděpodobností podal na poslední chvíli někdo ze zmocněnců poškozených, kteří si po rozsudku v Jihlavě ponechali lhůtu na své vyjádření. Namitky ale mohou mít pouze k otázce náhrady škody, nikoli k vině či trestu.