Ve středu 16. listopadu už zase putoval za mříže, když ho Okresní soud v Jihlavě poslal do vazby. „Muž byl obviněn z krádeže kabelů,“ informoval jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Veselý pár dní po propuštění z vězení překonal oplocení jihlavského dopravního podniku, kde se snažil ukrást neznámé množství měděného drátu, po němž kloužou sběrače trolejbusů. „Drát byl namotán na cívce. Podle mých informací šlo o zbytky, které byly použity na nové vedení,“ popsal ředitel podniku Radim Rovner.

Veselý si drát z cívky nastříhal a připravil si ho k plotu. V tu chvíli ho ale zadržela policejní hlídka. „Za mého působení v dopravním podniku se něco takového stalo poprvé. V místě, kde ke krádeži došlo, zvažujeme instalaci bezpečnostních kamer,“ dodal ředitel Rovner.

Vloupání do magistrátu

Josef Veselý je jednatřicetiletý devatenáctkrát soudně trestaný recidivista. Naposledy dostal dvaadvacet měsíců nepodmíněně za krádeže v obchodech, ale i vloupání do jihlavského magistrátu.

Na konci roku 2020 nejprve překonal oplocení budovy magistrátu, následně vyšplhal po lešení do třetího patra, kde po odsunutí petlice provizorních dvířek vnikl do právě rekonstruovaných prostor. Odtud si odnesl páčidlo a další nářadí. Páčidlem poškodil vstupní dveře, vnikl do druhého patra, kde vytrhal elektrické kabely z elektroinstalace u skříně elektronického zabezpečovacího systému. Další kabely od klávesnice alarmu vytrhl o patro níž. V budově pak ukradl ještě osm pamětních mincí a klíč s přívěskem.

Celkem Veselý svým činem způsobil škodu za bezmála šest tisíc korun. Za krádeže kabelů v dopravním podniku ho jako speciálního majetkového recidivistu nyní zřejmě čeká mnohem vyšší trest.