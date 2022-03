Chyby soudu byly podle informací Deníku natolik závažné, že se bude muset proces opakovat. Čtyřletý nepodmíněný trest pro hlavní obžalovanou Vladimíru Konečnou a podmínka pro její dceru tak neplatí. Námitky obžalovaných řešil pardubický soud 23. února. „Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně zrušil v plném rozsahu a vrátil případ k novému projednání do Havlíčkova Brodu,“ vyrozuměla mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Pardubický soud rozhodoval v neveřejném zasedání, což značí, že se ani nekonalo klasické veřejné zasedání kvůli podanému odvolání, k němuž jsou předvolány strany řízení. Havlíčkobrodský soud nejprve bude muset napravit některá pochybení, která podle mluvčí krajského soudu u hlavního líčení nastala. To odvolací soud udělat nemůže.

„Připomínek má odvolací soud vícero. Dokazování nebylo úplné a musí být doplněno. Soud prvního stupně například nepřečetl výpovědi obžalované z přípravného řízení poté, co obžalovaná odmítla u soudu vypovídat. Další podstatnou námitkou je to, že by měl k soudu předvolat i druhou obžalovanou a vyslechnout ji přímo u hlavního líčení,“ poukázala na problematická místa rozsudku Podeszwová.

Autorka podvodné sbírky na nemocného chlapce z Chotěboře má jít do vězení

Na falešnou sbírku založenou na uzavřeném profilu jedné ze sociálních sítí v roce 2017, se chytily desítky lidí z celé republiky. Celkem jich bylo téměř 160. Soudkyně celý seznam četla hodinu a půl. Od února do listopadu 2017 se na kontech sešlo téměř 300 tisíc korun. Kromě toho lidé poslali materiální pomoc za více než čtyřicet tisíc korun. Šlo o nejrůznější věci od oblečení, hraček, hygienických potřeb, ale i parfémy či elektroniku. Několik balíčků s materiální pomocí dokonce dorazilo od dárce z Japonska.

Vladimíra Konečná odmítla u soudu vypovídat. Podle obžaloby peníze použila pro vlastní potřebu. V minulosti stanula Konečná u soudu opakovaně za nejrůznější podvody. Její spolupachatelka – dcera, nepřišla k soudu v Havlíčkově Brodě ani jednou. Na lavici obžalovaných měla za podvod sedět i Konečné dlouholetá kamarádka Eva Valentová, taktéž v minulosti odsouzená podvodnice. Ta ale v září 2018 zemřela při dopravní nehodě.

První verdikt padl loni 1. listopadu. Pětačtyřicetiletou Vladimíru Konečnou poslal soud do vězení na čtyři roky. Její dvaadvacetiletou dceru Barboru potrestal mírným ročním trestem, navíc podmíněně odloženým na zkušební dobu jednoho a půl roku.

Soud také rozhodl, že Konečná i její dcera musejí vrátit 158 tisíc korun ženě, která s nimi v dobré víře spolupracovala a po odhalení podvodu většinu peněz dárcům vrátila. Kdy bude u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě nařízeno nové hlavní líčení, není zatím jasné.