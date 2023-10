„Je pravdou, že svědci mohli mít motiv zbavit se velitele, který na ně měl podle jejich názoru přísnější nároky. To ale neznamená, že si vše vymysleli. V přípravném řízení i u soudu pak mluvili pravdu. Pokud obhajoba namítala, že jde o nějaký promyšlený komplot, jak se velitele zbavit, pak soud s tím nemůže souhlasit. Šlo by o tak složitou konstrukci, do níž by nebylo snadné se postupně nezamotat,“ shrnul dokazování soudce Zdeněk Chalupa.

Sekana soudce odsoudil za zneužití pravomoci úřední osoby. Jako trest mu udělil peněžitý trest ve výši 102 tisíc korun a povinnost nahradit způsobenou škodu přes třiašedesát tisíc korun.

Plukovník Sekan se odvolal

Ladislav Sekan odmítl verdikt komentovat. Jeho obhájce Radek Ondruš řekl, že s rozsudkem absolutně nesouhlasí. Sekan totiž od začátku jakoukoli vinu odmítá a považuje kauzu na komplot. „Rozsudek je nespravedlivý. Soud rozhodl na základě nedostatečně zjištěného stavu důkazů a křivých výpovědí svědků. Skutek se podle našeho názoru vůbec nestal, a pokud ano, tak nemůže být trestným činem zneužití pravomoci ani útiskem,“ řekl po rozsudku Ondruš.

Sekan se na místě odvolal do všech výroků obžaloby. Státní zástupce Kamil Špelda je s rozhodnutím soudu spokojen a odvolání se vzdal.

Lidé z Ukrajiny měli lákat z Čechů miliony eur. Případ řeší policisté z Vysočiny

Obžaloba byla podána loni v lednu. První hlavní líčení se konalo 14. července téhož roku. Žalobce Sekana viní z toho, že své podřízené nutil odevzdávat několik tisíc korun z odměn, které jim sám navrhl. Obžalovaný tím měl v letech 2019 až 2020 pěti poškozeným z řad svých podřízených způsobit škodu přes třiašedesát tisíc korun.

„Nikoho jsem k ničemu nenutil, je to lež. Jak chcete k něčemu přinutit například padesátiletého chlapa? Navíc mnoho věcí jsem platil ze svého. Když jsem velitelství v Jihlavě přebíral, bylo to tam jak u snědeného krámu. Reprefond činil jen dva tisíce korun. To na žádnou reprezentaci nemohlo stačit,“ uváděl například u soudu Sekan na svou obhajobu.

Vzhledem k odvolání obžalovaného, není rozsudek pravomocný. Případ dostane na stůl ještě Krajský soud v Brně.