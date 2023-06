Záběry z tragické nehody na D1 u Meziříčka: osobák narazil do vozíku u dodávky

„Cítím se vinen a upřímně toho lituji. Vůbec nevím, jak se to stalo,“ řekl před jihlavským soudem sedmapadesátiletý servisní technik Radim Manoušek z Blanska. To on je podle policie zodpovědný za nehodu, protože seděl za volantem škodovky, která do dodávky s přívěsem narazila. Podle žalobce Jana Kadlece se Manoušek dostatečně nevěnoval řízení. „Za to byl obviněn z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu trest až na šest let,“ upozornil žalobce Kadlec.

Vybavuje si až náraz

Co přesně během jízdy Manoušek dělal, není jasné. On sám se k tomu vyjádřil slovy, že netuší, jak se to mohlo stát. Během jízdy se cítil odpočatý, nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Provoz na dálnici nebyl nijak hustý i počasí bylo dobré. Vybavuje si až náraz. Od té doby má psychické problémy. Manoušek u soudu pouze prohlásil svou vinu a soud se dalším dokazováním nezabýval. Technickou závadu na autech znalci vyloučili.

Manoušek po nehodě nepřišel o řidičský průkaz a mohl dál řídit. Jenže pak se stalo něco, kvůli čemu o řidičské oprávnění přišel. Soud v Blansku o tom rozhodl letos 1. března a zakázal mu řídit na šest měsíců. Jenže Manoušek i přes zákaz dál řídil, když byl přistižen policejní hlídkou. Za maření výkonu úředního rozhodnutí 12. června dostal tříměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Kromě toho musí zaplatit pokutu šestnáct tisíc korun a řídit nesmí dvanáct měsíců. „Rozhodnutí zatím není pravomocné," uvedla mluvčí soudu v Blansku Radka Bukovská s tím, že další informace nelze podat.

Právě kvůli tomu všemu musí nyní jihlavský soud vyčkat na další postup, a teprve poté bude moci rozhodnout o případné vině a trestu za tragickou nehodu na dálnici. Soudce Vladimír Sova, který o této okolnosti před začátkem jednání nevěděl, musel hlavní líčení odročit na neurčito. Kdy padne rozsudek a zda Manoušek skončí ve vězení, či nikoli, není zatím jasné. Pozůstalí po obětech nehody k soudu nepřišli ani nevznesli žádné finanční nároky či odškodnění. Rejstřík trestů má Manoušek čistý. V evidenční kartě řidiče má tři záznamy, poslední z roku 2017.

Případem se zabývá jihlavský soud, přestože se nehoda stala v katastru obce na Žďársku.

„Je to trochu rarita, protože soudní okresy jsou trochu jinak rozloženy. V místě, kde se nehoda stala, je asi šestikilometrový úsek, který podle zákona o soudech a soudcích spadá pod Jihlavu, přestože podle katastru je to na Žďársku,“ vysvětlil státní zástupce Kadlec. Nehodu vyšetřovali žďárští kriminalisté.