Krajský soud v Brně poslal do vězení dohromady na devatenáct let Marka Vilimka a Markétu Markovou za velkovýrobu pervitinu.

Vilimek, který má polské občanství dostal jedenáct let, Češka Marková osm. Hrozilo jim až dvanáct let. Verdikt padl v úterý 30. června a není pravomocný. Ani jedna ze stran se k případnému odvolání po vyhlášení rozsudku nevyjádřila. Vzhledem k tomu, že Vilimek u soudu ztropil výtržnost, když hlasitě dával najevo nesouhlas s rozsudkem, není odvolání vyloučeno a zabýval by se jím Vrchní soud v Olomouci.

„Oba obžalovaní byli odsouzeni dle obžaloby. Nejzásadnější na jejich trestné činnosti je její rozsah. Vyrobili nejméně 2,4 kilogramu pervitinu,“ upozornil státní zástupce Jiří Morava.

Neobvyklé na celém případu je to, že dvojice vyráběla drogu výhradně v Polsku. Léky na výrobu pervitinu, které nakupovali v Polsku, tak nemuseli vozit do České republiky. S vyrobeným pervitinem už to bylo jinak. Většina byla určena pro trh v České republice. Prostřednictvím sítě několika dealerů ji prodávali po celé zemi. Kromě toho, co sami spotřebovali, zásobovali například větší část Vysočiny, Znojma, Olomouce, Jindřichova Hradce i Brna.

„Podle odběratelů šlo o hodně kvalitní drogu a o obžalovaném tvrdili, že je ve svém oboru machr,“ poznamenal Morava.

Hlavně pro Vysočinu šlo o velmi důležitý zdroj. Na území kraje je totiž už několik posledních let vzhledem k důkladné práci policie velmi složité pervitin sehnat, zvlášť v té nejlepší kvalitě. Vilimek a Marková měli pervitin v Polsku vyrábět nejméně od roku 2004 do dubna 2019. Případem se začali zabývat kriminalisté z Vysočiny, kde byla jako první na území republiky distribuce pervitinu z Polska zachycena.

„Většinou takovéto případy řeší kolegové v příhraničních oblastech, nikoli ze středu republiky,“ podotkl Morava.

Obžalovaní distribuovali drogu zhruba přes devět odběratelů. Podle státního zástupce ale asi jen pět z nich fungovali jako dealeři. Lze to soudit podle odebraného množství drogy. Obžalovaní si přišli nejméně na dva miliony korun. Gram drogy prodávali zhruba za 800 až 1000 korun.

Marek Vilimek byl v minulosti už několikrát trestán a to i za drogy. Kriminalisté v Polsku ho navíc stíhají za nedovolené ozbrojování. Zbraně u něj našli při domovní prohlídce v souvislosti s výrobou pervitinu.