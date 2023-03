Podvod s byty na Vysočině: soud slyšel odposlechy, řešila se legalizace peněz

Mnohahodinové odposlechy v kauze podvodů s byty v Havlíčkově Brodě začal přehrávat ve středu 1. března havlíčkobrodský soud. Čtyři fyzické osoby a jedna právnická čelí obvinění kvůli tomu, že do kupních smluv nezapočítaly zálohy, které jim kupující často předali bez dokladu. Obviněnými z krádeže, legalizace výnosů z trestné činnosti a poškození věřitele jsou Vlasta Dočkalová, Roman Dočkal, Milan Poul, Martin Tůma a jako právnická osoba firma Development HB. Za to jim hrozí tresty až na osm let a zákaz činnosti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Odposlechy soud ve středu 1. března přehrával celé hlavní líčení a bude pokračovat i v tom dalším.

„Odposlechy mezi obviněnými se týkají především kupních smluv a problémů na stavbě bytového domu. Zaznamenány jsou i hovory mezi obviněnými a poškozenými, kteří měli o byty zájem. Další hovory se týkají existence závazků společnosti Development HB. Důležité jsou pak záznamy hovorů s kupujícími o způsobu, jakým dojde k placení kupní ceny za byty. To je asi to nejpodstatnější,“ shrnul průběh aktuálního dokazování před soudem žalobce Kamil Milič. Dva obhájci obviněných s přehráváním odposlechů nesouhlasili a podali proti tomu protest. Podle nich se hovory týkají podnikatelské činnosti a obchodních transakcí. „Je to zásah do jejich svobod,“ namítla obhájkyně Ladislava Lebedová z Havlíčkova Brodu. Podvody s byty v Havlíčkově Brodě: obálka s milionem skončila na pohovce V odposleších zazněly z úst obviněných často vulgární výrazy, ale i věty, ve kterých obvinění řešili falešné faktury a praní špinavých peněz. „Na legalizaci peněz se domluvíme,“ zaznělo například. Klíčové pasáže odposlechů mají teprve zaznít u dalších hlavních líčení. Kauza se týká výstavby nového bytového domu v Havlíčkově ulici, ke které došlo zhruba před pěti lety. „Většina bytů byla prodávána za tržní cenu, část pak značně pod cenou. Rozdíl byl hrazen v hotovosti mimo smlouvu. Jednalo se o milionové částky,“ uvedl už dříve Milič. Peníze v hotovosti podle svědků inkasoval Milan Poul. Vlasta Dočkalová jako jednatelka pak vybírala další peníze z bankomatu společnosti Development HB. Ty měly být použity na jiné účely. Poškozenými v trestním řízení jsou stavební firma, která nedostala asi tři miliony korun za práci a bývalý společník ve firmě. Ten měl přijít asi o sedm milionů korun. Okradení majitelé bytů podali samostatnou žalobu a běží insolvenční řízení. Kdy padne rozsudek u havlíčkobrodského soudu, není zatím jasné.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu