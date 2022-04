Za přečin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nyní hrozí obžalované, která dosud neměla problém se zákonem, trest od šesti měsíců do čtyř let.

Případem se v úterý začal zabývat Okresní soud v Jihlavě. Obviněná řidička trvá na tom, že se do kontaktu její auto s elektrokolem v žádném případě nedostalo. „Na své obhajobě z přípravného řízení setrvala. Zastavila až ve chvíli, kdy si ve zpětném zrcátku všimla, že poškozená leží na zemi. Snažila se jí pomoci,“ tlumočil dění u soudu Jan Kadlec.

Klíčovým svědkem byl v době nehody syn poškozené, který jel za svou matkou na elektrokoloběžce. Ten na policii řekl, že auto jeho matku srazilo. U soudu to už nedosvědčí, protože v mezidobí zemřel. Soud ani nemůže přečíst jeho výpověď z přípravného řízení, protože je procesně nepoužitelná. „Svědka vyslechli pouze na takzvaný úřední záznam. S jeho čtením u soudu by musela obžalovaná souhlasit, což odmítla,“ naznačil Kadlec.

Zahajovací hlavní líčení konkrétní výsledek nepřineslo a bude pokračovat výslechem dalších svědků na konci května.

Nehoda se stala loni na konci března kolem půl páté odpoledne ve směru na obec Nové Dvory nedaleko Polné. Obžalovaná Jana M. jela tou dobou ve Škodě Fabia. Nejprve předjela elektrokoloběžku řízenou Lukášem C., poté elektrokolo, na němž jela poškozená Alena C. „Když se obžalovaná po předjetí vracela do pravého jízdního pruhu, srazila pravou zadní částí auta poškozenou na zem. Ta při tom utrpěla zlomeninu vřetenní a loketní kosti, což znamenalo nutnou operaci a následnou pracovní neschopnost,“ popsal Kadlec v obžalobě.

Janu M. uznal soudce vinnou prostřednictvím trestního příkazu. Potrestána byla deseti měsíci s podmínkou na jeden rok a osmnáctiměsíčním zákazem řízení. Jana M. ale trest nepřijala a podala proti němu odpor, což je obdoba odvolání. Soud tak musel trestní příkaz úplně zrušit a nařídit hlavní líčení.