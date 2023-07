„Rozsudek je pravomocný. Odvolací soud dospěl k závěru, že šlo ze strany obžalovaného o natolik bezohlednou jízdu, že to vylučuje uložení podmínky,“ konstatovala mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová. Kromě vězení dostal Ludvík i osmiletý zákaz řízení.

Nehoda se stala loni 2. května u Hodic na Jihlavsku kolem čtvrté hodiny odpoledne. Ludvík v té době řídil osobní auto Peugeot 307 směrem od Telče na Hodice. Podle obžaloby jel v nebezpečném místě rychlostí přes devadesát kilometrů v hodině, což podle žalobce neumožňovalo bezpečné projetí pravotočivé zatáčky. Ludvík kvůli tomu dostal smyk, vjel do protisměru, kde se střetl s osobním autem Opel Astra. Po kolizi se Ludvíkův vůz převrátil na střechu.

Následky střetu byly fatální. Sedmnáctiletá dívka, která cestovala v autě s Ludvíkem, zemřela v nemocnici. Těžké zranění utrpěl i další Ludvíkův spolujezdec. V druhém autě se těžce zranili další dva lidé.

Nevídaný rozsudek: za tragickou nehodu u Hodic půjde řidič do vězení

Ludvík čelil obvinění z trestných činů usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to mu hrozil trest od dvou do osmi let. Kauzou se zabýval třebíčský soud, protože dívka, která při nehodě zemřela, byla v příbuzenském vztahu s pracovnicí jihlavského soudu.

U soudu Ludvíka zastupoval jihlavský obhájce Luboš Komůrka. „Nemám od klienta mandát se k případu veřejně vyjadřovat,“ řekl Komůrka Deníku. Není tak jasné, s jakou obhajobou Ludvík u soudu vystupoval.

Soud v Třebíči k němu byl ale přísnější než jiní soudci v jiných mnohdy ještě závažnějších případech. Příkladem je například tragická nehoda s dokonce dvěma úmrtími, kterou měl na Pelhřimovsku na svědomí sexuolog Petr Weiss. Nehoda se stala 16. září 2017 mezi Rynárcem a Houserovkou na Pelhřimovsku. Weiss tehdy řídil auto Jaguár XF, s nímž jel od Rynárce. Weiss nezvládl zatáčku a střetl se s Fordem Focus. Pětapadesátiletý řidič na místě zemřel, jeho pětadvacetiletá dcera, která jako jediná nebyla připoutána, podlehla zraněním v nemocnici. Těžce zraněna byla rovněž devětačtyřicetiletá manželka řidiče na předním sedadle. Utrpěla vážná zranění, ale přežila.

Soud potvrdil podmínku pro sexuologa Weisse za smrtelnou nehodu

Weiss nakonec vyvázl také s trestem na dva a půl roku, ale podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let. Zákaz řízení dostal jen na dva roky. Weissovi zřejmě pomohlo, že dcera řidiče nebyla připoutaná.

Na rozdílnost ukládání trestů upozorňoval už loni místopředseda Krajského soudu v Brně Aleš Flídr. Na začátku loňského roku poslal všem soudcům Jihomoravského kraje včetně tří okresních na Vysočině doporučení, aby byli mnohem přísnější. „Ze všech trestů zákaz činnosti nejvíc chrání ostatní členy silničního provozu před nezodpovědnými a bezohlednými řidiči,“ napsal Flídr v dopise, který má Deník k dispozici.

Trest pro Ludvíka je tak příkladem toho, že někteří soudci začínají skutečně přitvrzovat.