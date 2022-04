Sousedka si v Řásné všimla zlodějů s baterkami, policie přijela včas

Měli čelovky na hlavách a hledali, co by ukradli. Takovým způsobem se loni do chaty v Řásné na Jihlavsku vloupali dva zloději. Dům po vypáčení balkonových dveří důkladně prohledali a připravili si lup zhruba za pětatřicet tisíc korun.

Vloupání do cizího objektu. Ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Jenže ještě než stačili z domu i s ukradenými věcmi odejít, přijela na místo policejní hlídka. „Zavolala je všímavá sousedka, která zaregistrovala, že se v domě u sousedů podezřele svítí,“ uvedl jihlavský státní zástupce Ivo Novák. Beznadějná situace donutila jednoho ze zlodějů vyjít z domu. Byla to žena Petra V. a policistům řekla, že přišla krást sama a v domě s ní nikdo další není. To se však policistům nezdálo. „Proto na místo přivolali policejního psovoda. Jejich podezření se nakonec ukázalo jako správné. V domě objevili muže, který se ukrýval na půdě domu,“ popsal Novák. Policisté pátrají po muži z Jihlavy. Pohybuje se na skútru pro invalidy Šlo o šestatřicetiletého recidivistu Pavla Strnada z Jihlavy. V rejstříku trestů má patnáct záznamů. Okresní soud v Jihlavě ho před pár dny poslal za několik trestných činů - výtržnictví, krádeže, prodej drog a opakované porušení zákazu řízení - do vězení na pět let. Rozsudek zatím není pravomocný. Pokud se některá ze stran odvolá, bude se ještě kauzou zabývat Krajský soud v Brně. Případ ženy, která se Strnadem kradla, jihlavský soud projedná v samostatném řízení. Místo aby bránil Ukrajinu, přepadl se zbraní bufet v Třešti. Hrozí mu až 10 let

