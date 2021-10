Policisté vyhodnotili záznamy z kamer. "Zjistili, že se v lokalitě pohybovali dva lidé a mohli by tak poskytnout důležité informace. Policisté potřebují zjistit jejich totožnost. Proto se s žádostí o spolupráci obracejí na veřejnost," oznámila Kroutilová

Poté, co na vandaly bylo podáno trestní oznámení, policisté začali případ šetřit. "Jde o podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci," poznamenala Kroutilová.

/VIDEO/ Svědky, kteří by pomohli dopadnout vandala či vandaly, kteří na ulici Havlíčkova v prostoru odstavné koleje poškodili vagon, hledají jihlavští policisté. Počmárali ho sprejem, různými nápisy v růžové barvě s černým orámováním, bílým stínováním a zeleným podkladem.

