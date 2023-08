„Zahájili jsme trestní stíhání muže, který byl obviněn z přečinu pytláctví. Čin byl spáchán osobou, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí, navíc v době hájení. S návrhem na podání obžaloby jsme případ předali státnímu zastupitelství,“ uvedla bez dalších podrobností Kroutilová. Myslivci za to hrozí trest od šesti měsíců do pěti let nebo peněžitý trest.