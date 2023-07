Nejprve v roce 2021 při společné koupeli po dívce požadoval nejméně dvakrát orální sex. Třikrát pak od ledna do února 2022 obviněný muž spal s nezletilou na patrové posteli v jejím pokojíčku. Dívku přitom osahával na intimních místech. Ta se bránila. Strýc byl ale neodbytný. Nezletilou nutil , aby mu rukou sahala na jeho přirození. Dívku se snažil i políbit, ale ta uhýbala hlavou.

Vše skončilo 27. února 2022, kdy matka dívky, která spala na posteli pod nimi, zaslechla slova obžalovaného ve smyslu: „vidíš, už to mohlo být dávno za námi,“ tak vstala a uviděla svou dceru na posteli bez kalhotek.

Muž byl nakonec obviněn z dvojnásobného zločinu pohlavního zneužívání a dvojnásobného přečinu ohrožování výchovy dítěte. Za to mu hrozí trest od jednoho do osmi let. Kauzou se v pondělí 24. července zabýval Okresní soud v Jihlavě.

„Z hlavního líčení byla vyloučena veřejnost. Důvodem byly velmi citlivé informace vztahující se k nezletilému dítěti,“ uvedl jihlavský soudce Vladimír Sova.

Obžalovaný u soudu vše popřel. Podle jeho názoru se ničeho, co je popsáno v obžalobě, nedopustil. Soud také nechal přehrát zhruba hodinu a půl trvající výslech poškozené dívky na policii.

Hlavní líčení nakonec soud odročil. Kdy padne rozsudek, není zatím jasné.