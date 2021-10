Oba se do sebe pustili po slovní rozepři podpořeni notnou dávkou alkoholu. S pěstmi ani strkanicemi si nakonec nevystačili a jeden na druhého vytáhli sklo. Maďar nakonec skončil v nemocnici s poraněním hlavy.

Pětadvacetiletý Oláh byl nakonec obviněn ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu, za což mu soud uložil tříletý trest s podmínkou na pět let. Třiačtyřicetiletý Szakála odjel domů s deseti měsíci podmíněně odloženými na zkušební dobu jednoho roku. „Oba tresty jsou pravomocné. Obžalovaný Oláh musí být kromě trestu pod pravidelným dohledem úřadů,“ konstatoval jihlavský stání zástupce Ivo Novák, který pravidelně upozorňuje na narůstající agresivitu mezi lidmi v ulicích i na ubytovnách.

Incident na ubytovně v Havlíčkově ulici se odehrál 12. prosince. Spouštěčem agresivního chování bylo údajné nevhodné chování Maďara k přítelkyni Oláha. Ten svého soka nejméně před dalšími svědky chytil pod krkem a strčil do něj tak silně, že Szakál spadl ze židle a udeřil se hlavou o zem.

Na to Oláh odešel na chodbu a mířil do pokoje. Szákala vstal, vzal do ruky dvě skleněné pivní lahve a vyrazil za Oláhem, kterého chtěl jednou z lahví praštit přes hlavu. Jenže Oláh stačil z odpadkového koše vytáhnout lahev od vodky, kterou cizinci rozbil o hlavu. Szákala se po silné ráně sesul k zemi. V nemocnici mu zjistili tržnou ránu na čele a tříštivou vpáčenou zlomeninu levé čelní kosti s drobnými pohmožděninami levé části mozkového laloku. „Podle znalce mohlo dojít k mnohem závažnějším zraněním. Například poranění očí, obličeje či zlomenině lebky,“ upozornil Novák na nebezpečí související s útokem lahví na hlavu člověka.

Za pokus o těžkou újmu na zdraví hrozil útočníkovi trest od tří do deseti let.