Velkou tragédií skončil čtyři dny před Štědrým dnem v Havlíčkově Brodě jeden z firemních vánočních večírků. Domů se nevrátil dvaačtyřicetiletý táta od rodiny. Zemřel na následky zranění, která utrpěl při vzájemné potyčce s kolegou. Zraněním podlehl v nemocnici.

Incident se odehrál v pátek 20. prosince nedaleko obchodního domu Alej v centru města. Kriminalisté událost vyšetřují jako úmyslný trestný čin. Negativní roli zřejmě sehrál i alkohol.

„Případ si od havlíčkobrodských kriminalistů převzal vyšetřovatel z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Ten zahájil trestní stíhání jedné osoby pro trestný čin ublížení na zdraví. V případě prokázání viny hrozí pachateli trest odnětí svobody v trvání pěti až deseti let. Další informace k případu nebudeme až do ukončení vyšetřování sdělovat,“ informovala krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zdrcená manželka zemřelého Deníku řekla, že sama neví, co se v osudnou noc stalo a nerada by se pouštěla do nějakých spekulací. Muž bydlel s rodinou v nově postaveném domě v obci nedaleko Havlíčkova Brodu.

Co přesně se mezi oběma muži stalo není jasné. Policie nechce o podrobnostech mluvit. Faktem je, že poškozený i obviněný byli součástí skupinky zaměstnanců z jedné havlíčkobrodské firmy zabývající se stavbou golfových hřišť. Podle technického ředitele firmy Lukáše Brabence měl večírek skončit někdy kolem půlnoci.

„Bohužel sami nevíme, co se stalo. Po městě kolovaly bludy, že ho nějaká skupinka lidí umlátila boxerem. Strašně nás mrzí, co se stalo a i my čekáme na výsledky vyšetřování. Slyšeli jsme, že byl jeden z našich zaměstnanců (řidič) obviněn, ale prý o tom nesmí mluvit,“ uvedl Brabenec.

Podle něj se to stalo poté, co společnost z oficiálního večírku rozešla a někteří pokračovali v zábavě samostatně. Část zaměstnanců skončila v nočním podniku Žolík, kde mělo mezi oběma muži k neshodám dojít. Ty pak měli řešit venku. Příčina sporu je nejasná. Zaměstnanci baru ani jeho provozovatel se o případu nechtěli bavit. Otázkou zůstává, proč se oba muži ocitli až o několik desítek metrů vzdáleného obchodního domu. Podle některých se chtěli vyhnout bezpečnostním kamerám. Je otázkou, zda zrovna tyhle věci pod vlivem alkoholu a stresu vůbec řešili.

„Domníváme se, že je to celé souhra nešťastných okolností,“ podotkl Brabenec.

Jasné není ani to, jaké zranění muž utrpěl a po jak intenzivním útoku. Lékaři rychlé záchranné služby byli na místo povolání zhruba patnáct minut před čtvrtou hodinou ráno. Muž byl v bezvědomí a o jeho resuscitaci se pokoušeli kolemjdoucí. Asi po dvaceti minutách se podařilo lékařům muže oživit a převézt na urgentní příjem havlíčkobrodské nemocnice, kde nakonec i přes veškerou péči lékařů zemřel.