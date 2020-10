Při nehodě zemřela jedna osoba a další dvě utrpěly vážná zranění. Podle státního zástupce i soudce šlo o hraniční případ.

„S čistým svědomím bychom mohli uložit i nepodmíněný trest, ale vzhledem k tomu, že jsme nabádáni k tomu, abychom mimo jiné kvůli přeplněným věznicím ukládali alternativní tresty, dospěli jsme k názoru, že toto je ten případ, kdy lze domácí vězení uložit,“ zdůvodnil rozhodnutí jihlavský soudce Zdeněk Chalupa.

Kromě dvouletého domácího vězení nesmí Mikyška osm let řídit, během domácího vězení nesmí kvůli dřívějším problémům pít alkohol a musí se podrobit náhodnému testování. To ale není všechno, soud mu nařídil i takzvaný terapeutický či rehabilitační kurz pro problémové řidiče v Centru dopravního výzkumu v Brně. Tímto kurzem by měli projít všichni řidiči, kteří se častěji dopouštějí závažných dopravních přestupků.

„V podstatě jde o takovou převýchovu řidičů,“ poznamenal Chalupa.

Rozsudek je pravomocný. Devětadvacetiletý Mikyška, který se k zavinění nehody plně doznal, by měl být během domácího vězení pod dohledem elektronického náramku. Vycházet z domu může ve všední dny pouze do práce, o víkendu má povolenou hodinovou procházku.

Nehoda se stalo loni 23. dubna kolem poledne na křižovatce ve Věžnici. Mikyška jako řidič nákladního auta nezastavil na stopce a střetl se s projíždějící sanitkou. Následky byly fatální. Dvě osoby byly zraněny těžce a jedna žena z převozní sanitky na následky zranění i přes veškerou snahu lékařů o čtyři měsíce později v nemocnici zemřela.

Mikyška byl obviněn a nakonec i odsouzen z přečinů usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví a maření výkonu úředního rozhodnutí, protože v době nehody neměl za volantem co dělat. Devět dnů předtím mu totiž Magistrát v Prostějově uložil zákaz řízení na šest měsíců. V červnu téhož roku pak byl prostějovským soudem odsouzen k podmínce za řízení pod vlivem návykové látky. Rozsudek jihlavského soudu je souhrnný. V evidenční kartě řidiče má deset záznamů.